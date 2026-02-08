Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリー展示会の様子を公開しています。



【写真を見る】【 Number_i・平野紫耀 】 タキシード姿で ルイ・ヴィトンの展示会に出席 「ハイウォッチを沢山堪能させていただきました」





平野さんは「ルイ･ヴィトンのハイウォッチ＆ハイジュエリー展示会へ。唯一無二のカラーストーンをあしらった美しいハイジュエリー、そして伝統と進化が融合した、メゾンならではの高度なクラフツマンシップを結集して作られたハイウォッチを沢山堪能させていただきました」と、至高のコレクションに触れた感動を綴りました。







公開された写真では、気品溢れるネイビーブルーのタキシードに身を包んだ平野さんが、木目調の空間で腕時計を見つめる印象的な姿が収められています。







また、和の意匠を凝らした空間でモノグラム・キャンバスのケースに収められた精巧なタイムピースを熱心に眺める様子や、展示ケースの前で真剣な眼差しを向けるカットも披露。









さらに、自身の腕に大ぶりな時計を着用し、ベージュのトルソーに飾られたジュエリーや、希少な懐中時計を間近で観察する姿など、メゾンの世界観に没入する様子が多角的に捉えられています。







この投稿に、「異次元にかっこよすぎる」「どこの王子様ですか？」「ヴィトン似合ってるのさすが」「私には届かない世界を見せて頂きありがとうございます」「時計もジュエリーも空間も全てが素敵だね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】