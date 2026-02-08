オーストラリアで故エリザベス女王を追悼するために製作された２種類の記念コインが、「まるでミセス・ダウトのようだ」と批判されている。英紙デーリー・スターが先日、報じた。

女王の生誕１００周年を記念して製作された５ドル銀貨と５０セント銀貨が先日、オンライン抽選販売で公開された。

肖像では、ほのかな微笑みを浮かべ、複数の真珠のネックレスと真珠のイヤリングを身に着けている姿が描かれている。

周囲にはバラやスズランなどさまざまな花があしらわれ、コインには「エリザベス２世女王陛下 生誕１００周年）」と刻まれている。

肖像の上部には女王のロイヤル・サイファー（組み合わせ文字）が配置されており、王立オーストラリア造幣局によれば、これは「戦時中の奉仕と生涯にわたる義務感を称えるもの」として、軍務への貢献を反映したデザインになっている。

しかし、このデザインが発表され、造幣局のフェイスブックページに掲載されると、人々がその描写に困惑を示した。特に、１９８０年代の大ヒット映画でロビン・ウィリアムズが演じた「ミセス・ダウト」との比較が相次いだ。

また、あるユーザーは「コインの肖像としては、これまでで最も不快なものだろう」と投稿。別のユーザーは「肖像画が横顔で描かれることが多いのには理由がある。まるで壁にぶつかったみたいだ」とコメントした。さらに別のユーザーは「髪型と真珠がなければ、誰を描いているのか全く分からない」と述べた。

一方、造幣局はこうした批判に「コインの画像では、金属に刻まれた際のデザインの美しさを完全には伝えきれないことがある」と反論した。

とはいえ、あるユーザーは「素晴らしい。エリザベス２世に関するものが発行されてうれしい。彼女は特別な形で称えられるにふさわしい」と述べるなど、歓迎の声も記されている。