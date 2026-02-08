エ軍オハッピーがドライブラインでトレーニング

エンゼルスのローガン・オハッピー捕手が衝撃の肉体を披露している。6日（日本時間7日）、シアトルにある打撃練習施設「ドライブライン・ベースボール」がX（旧ツイッター）で動画を公開。SNSでは「そして相変わらずの肉体美」「オハッピーマジムキムキすぎ」とコメントが寄せられた。

9日に26歳の誕生日を迎えるオハッピーは、2022年途中にトレードでエンゼルス入り。2023年は大谷翔平投手（現ドジャース）とバッテリーを組むなど、期待されていたが、左肩の関節唇損傷でシーズンの大半を棒に振ったが51試合で14本塁打をマークした。

2024年からは正捕手として君臨。同年は20本塁打、昨季は119試合で19本塁打とパンチ力を見せた。公開された動画内では、上半身裸でバットを振る姿が公開されている。打球速度112.2マイル（約180.6キロ）の豪快な打球を披露している。

ファンが注目したのはその肉体。隆々とした筋肉にSNSでは「身体 少し大きくなった？」「オハッピーマジムキムキすぎ」と期待する声が寄せられた。（Full-Count編集部）