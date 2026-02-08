【しまむらの1,000円台トップス】が大当たり！「何にでも合っちゃう」「春先まで使えそう」

そろそろ春に向けたアイテムをチェックしたい時期。着まわし力が高く、コスパが良いトップスを探しているなら、【しまむら】の「1,000円台トップス」が狙い目かも。今回は、しまむら好きのママインフルエンサー@aiii__13kさんが絶賛しているアイテムをピックアップ。1枚でサラッと着たり、手持ちのアイテムとレイヤードしたり、幅広いコーデが楽しめそうなトップスをご紹介します。

ふわりと広がる袖フリルが華やか

【しまむら】「ソデフリルトップス」\1,419（税込）

たっぷりとボリュームのある二重の袖フリルが、コーデのアクセントになるトップス。1枚でサマ見えが狙えるのはもちろん、セーターやワンピースとの重ね着スタイルも楽しめそうです。@aiii__13kさんによると「何にでも合っちゃう」とのことで、いろいろな着回しになじむ予感！ 重たく見えがちなモノトーンコーデも、白の袖フリルが程よい抜け感を与えてくれます。

春先までOK！ 高コスパなポロセーター

【しまむら】「ボーダーニットポロナガ」\1,639（税込）

襟付きできちんと感があるポロセーター。存在感のあるボーダー柄で、コーデの主役にぴったりの一枚です。@aiii__13kさんによると「ちょうどいい生地感で春先まで使えそう」とのことで、コスパの良さも魅力的。ルーズなワイドパンツでこなれ感たっぷりに仕上げたり、プリーツスカートでプレッピーに着こなすのもおすすめ。

