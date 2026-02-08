「いつかやると思った」“片づけない夫”が、夕飯時に「うわっ！？」直後、夫が失った『大切なもの』

友人Aの話です。

「そんなところに置かないで」と何度伝えても、夫には届いていませんでした。

けれど、ある晩の出来事をきっかけに、家の空気が少し変わります。

起き癖

「そんなところに置かないで」

Aは、夫にそう声をかけることが何度もありました。

夫は大切な物でも、机の端や食卓に無造作に置いてしまう癖があります。

そのたびにAが先回りして片づけ、気づけば注意しても流れは変わらないままでした。

大きな言い合いになることもなく、いつの間にか、それが当たり前の役割になっていたのです。

余裕なし

その日は、子どもたちが遅くまで遊んでいて、帰宅後の家の中は落ち着かない空気でした。

着替えを促し、手を洗わせ、鍋を火にかける。

早く食べさせて、早く寝かせたい。

頭の中はそれだけで、時計を何度も確認しながら動いていました。

湯気の立つ鍋と、呼びかけに反応しない子どもたちの声が重なり、Aは無意識に動きを早めていきます。

いつもなら気になる食卓の様子にも、その日は目が向きません。

夫の本が置かれていることにも、Aは気づかないままでした。

うどん事件

食卓に夕飯のおかずを並べていると「うわ！？」と夫の声が上がります。

見ると、無造作に置かれていた一冊の本に、子どものうどんがこぼれていました。

待ちきれなかった子どもが、先に用意されていたうどんに手を伸ばした拍子だったようです。