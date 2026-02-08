「有名ソングのアレンジ」や『ミセス』の名曲も…最新CMソング「クギづけ度ランキング」

〈映像や出演者だけがＣＭの魅力ではない。

ＢＧＭが見る者を惹きつけることもある。

視聴者がクギづけとなったＣＭソングは何か。

専門会社の独自分析でランキングした――〉

CM曲の”鉄板”！「有名ソングのアレンジ」

テレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）が、’25年1月から11月までに初回放送された歌詞つきＢＧＭの流れるＣＭが、どれだけ視聴者に注目されたかを独自の分析でスコア化。

テレビのスイッチを入れていれば″ながら見″でも上がる視聴率と違い、視聴者がどれだけ画面にクギづけとなっていたかを測定している。100を平均として、クギづけスコアが高いＣＭソングのベスト30をランキングした。わずか30秒ほどのCMに、意外な事実が隠されていた――。

注目されるＣＭソングの特徴の一つに、誰もが知る曲のアレンジがある。８位のアニメ『ちびまる子ちゃん』の主題歌『おどるポンポコリン』はその典型だろう。

「大人になった広瀬すずさん（27）扮(ふん)する『まる子』と、伊藤沙莉(さいり)さん（31）が演じる親友の『たまちゃん』がニューヨークで再会しバーでビールを飲むという内容です。

設定自体も興味深いですが、 バックに流れているジャズにＣＭ後半から歌詞が入り……。そこで視聴者が『おどるポンポコリン』のアレンジと初めてわかる仕掛けで、ＣＭの展開を感動的に盛り上げています。

14位の『ナンダカンダ』もアレンジ曲です。オリジナルは藤井隆さん（53）が歌い、多くの人が聴き慣れています。ＣＭでは、就職活動に向かう娘を応援するため、玄関先でノリノリの『ナンダカンダ』を歌う母親役の穴田有里さん（44）に思わず勇気づけられる。有名ソングのアレンジはクギづけ上位の鉄板です。

’24年は河合優実さん（25）がアイドルに扮し、小泉今日子さん（59）の名曲『なんてったってアイドル』を歌うコーヒーのＣＭが話題となりました」（R社マーケティングチームマネージャー・三橋洸輝氏）

ファンが「もう一度見たくなる」仕掛け

10位になった『Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）』の『GOOD DAY』は、壮大なコラボレーション企画でもある。Ｒ社の広報／マーケティング担当の安武早織氏が語る。

「『キリングッドエール』というビールのＣＭですが、綾瀬はるかさん（40）や鈴木亮平さん（42）、浜辺美波さん（25）、『ミセス』のメンバー大森元貴さん（29）と出演陣が超豪華。そのうえＢＧＭの『GOOD DAY』は、’25年の『NHK紅白歌合戦』白組のトリで歌われた名曲です。当然、クギづけ度は高まります。

この曲が注目されるのはＣＭの豪華さだけではありません。ミュージックビデオには、綾瀬さんや鈴木さん、浜辺さんの３人も出演しているんです。『ミセス』のファンにとって、もう一度見たくなる親しみ深いＣＭといえるでしょう」

広告業界に詳しい、芸能ジャーナリストの坂口友香氏が解説する。

「大半の現代人は、ＳＮＳやネットニュースから流れる過多な情報に疲れていると思います。ランキング上位のＣＭの多くは、説明やナレーションが少ない。視聴者は心地よい音楽と映像から、自分なりの物語を自由に紡(つむ)いでいるのでしょう。ネット社会にない余裕が、クギづけ度の高いＣＭにはあるのかもしれません」

長くとも30秒というわずかな時間で、音楽を通じて視聴者の想いをくみ取ったＣＭが、見る者の心をつかんでいる。

