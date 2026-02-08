歌手の岩崎宏美が8日、自身のインスタグラムを更新。雪の中、コート姿で傘を手にした姿を公開し、妹で歌手の岩崎良美と衆院選の投票に行ったことを伝えた。



【写真】バックは真っ白 雪の中をカジュアルスタイルで「ヨシリンと投票に」

ハイネックのインナーに、温かそうなグレーのコートを羽織り、デニムを合わせたコーデの岩崎。足元は歩きやすいスニーカーで、傘をさしながら立っている姿はいかにも寒そう。バックの植木にも白い雪がしっかり積もっている。



「雪の降る中、ヨシリンと投票に行ってまいりました。この雪、そしてこの寒さじゃ投票数落ちるんじゃないかと心配していましたが、いやぁー皆さん偉い！なかなかの人数で嬉しかったです。」と寒さの中、姉妹で投票に出かけたことを報告した。



「今日はオフで事務所のレンジフードと暖房機のお掃除お願いしていたので、私も良美も事務所で各自の仕事をしています。」と記し、「お掃除のお兄さんも頑張ってます！ 片付いたオフィスは気持ちがいいけれど、これでレンジフードやクーラーが綺麗になったら 元気勇気百倍です!!」とつづった。



フォロワーからは「起きたら積もっててびっくりしました」など各地の雪の状況が寄せられたほか、「雪の中投票大変でしたね」「寒さand喉に気をつけてくださいね」「元気勇気百倍でがんばってください」といったコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）