ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年2月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期：2026年2月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年2月もセガプライズに「スヌーピー」グッズが続々登場。

かわいいぬいぐるみや、バレンタインシーズンにぴったりなデザインのプライズが揃っています！

SNOOPY(TM) ぽちゃちま ぬいぐるみ

登場時期：2026年2月6日より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（スヌーピー、オラフ、チャーリー・ブラウン）

セガオリジナルのデザインの”ぽちゃちま”シリーズに「スヌーピー」たちのぬいぐるみが登場。

愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなった、かわいらしいぬいぐるみです。

持ち主のそばに小さいからだで「ちま」っと座る姿がとってもキュート。

「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」のほか、きょうだいの「オラフ」のぬいぐるみも登場し、いつでも寄り添ってくれます☆

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ チョコカラー

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約20×26×28cm

種類：全2種（ピンク、ホワイト）

チョコレートをイメージしたカラーのハートを持った「スヌーピー」

ほんのりピンクの「スヌーピー」はピンクのハート、チョコレートカラーで表現された耳や鼻が映えるホワイトの「スヌーピー」は赤いハートを持っています！

チョコレートカラーとハートをモチーフにした、バレンタインシーズンにぴったりのぬいぐるみです☆

SNOOPY(TM) マスコット ピンク×ハート

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約9×8×10cm

種類：全3種（ウッドストック、チャーリー・ブラウン、スヌーピー）

ふんわりしたピンクカラーとハートがかわいい「スヌーピー」たちのマスコット。

優しいカラーリングとハートを持つポーズに癒やされます。

連れ歩きしやすい大きさなので、一緒にお出かけも楽しめるマスコットです！

ハートやチョコレートカラーがかわいい「スヌーピー」たちのプライズがラインナップ。

セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆

