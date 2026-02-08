大きなハートを持つ姿がかわいい！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年2月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！
セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
登場時期：2026年2月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年2月もセガプライズに「スヌーピー」グッズが続々登場。
かわいいぬいぐるみや、バレンタインシーズンにぴったりなデザインのプライズが揃っています！
SNOOPY(TM) ぽちゃちま ぬいぐるみ
登場時期：2026年2月6日より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（スヌーピー、オラフ、チャーリー・ブラウン）
セガオリジナルのデザインの”ぽちゃちま”シリーズに「スヌーピー」たちのぬいぐるみが登場。
愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなった、かわいらしいぬいぐるみです。
持ち主のそばに小さいからだで「ちま」っと座る姿がとってもキュート。
「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」のほか、きょうだいの「オラフ」のぬいぐるみも登場し、いつでも寄り添ってくれます☆
SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ チョコカラー
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約20×26×28cm
種類：全2種（ピンク、ホワイト）
チョコレートをイメージしたカラーのハートを持った「スヌーピー」
ほんのりピンクの「スヌーピー」はピンクのハート、チョコレートカラーで表現された耳や鼻が映えるホワイトの「スヌーピー」は赤いハートを持っています！
チョコレートカラーとハートをモチーフにした、バレンタインシーズンにぴったりのぬいぐるみです☆
SNOOPY(TM) マスコット ピンク×ハート
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約9×8×10cm
種類：全3種（ウッドストック、チャーリー・ブラウン、スヌーピー）
ふんわりしたピンクカラーとハートがかわいい「スヌーピー」たちのマスコット。
優しいカラーリングとハートを持つポーズに癒やされます。
連れ歩きしやすい大きさなので、一緒にお出かけも楽しめるマスコットです！
ハートやチョコレートカラーがかわいい「スヌーピー」たちのプライズがラインナップ。
セガプライズの「SNOOPY(スヌーピー)」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します☆
