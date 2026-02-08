『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.13聖菜「どんな状態でも手を差し伸べてくれる男性がいた」
ABEMAは、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと3日となったきょうは、せいな。
――名前、年齢、職業を教えてください。
せいなです。23歳です。モデルをしています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
一番最初に気付いたのは小学生です！3〜4年生ですかね。当時は「モテる」という感覚がはっきりわかっていたわけではないですが、「みんなとは違う、優位な立場になっている」と感じてました。
例えば忘れ物をした時など、今振り返ると助けてもらったことが多いなと思います。当時は当たり前だと思って意識していなかったのですが、大人になって考えてみると、どんな状態でも手を差し伸べてくれる男性が周りにいて、不自由をしなかったなと感じます。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
人によって“キャラ変え”ができるので、相手の懐に入るのがすごい上手です！頭で考えるよりかはフィーリングで、「この人はこういうタイプが好きだろうな」というのを本能でキャッチして、自然に演じることができちゃいます。その人のタイプによってはしゃべりすぎないようにしたり…。これはコミュニケーション能力が高かったお母さんの影響もあると思います。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
積極的な方は強いなと思いました！本番に強いというか、（川瀬）もえさんはすごい動いている感じだったので。物怖じしていない感じが手強いというか、私とは全く違うなと…。私はシャイになって圧倒されちゃうところがあったんですけど、全然物怖じせずガツガツ行っていたので、すごいなと思いました！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
器用な人、頭が良い人ですね！自分より1つ2つ上の（レベルの）感じの人だと、尊敬できるので。
――過去の恋愛傾向はどうですか？
好きになるのは圧倒的に年上の人が多いです。同年代よりは、上に立つ立場の人や、人を支える仕事をしている人。尽くされたいので、支えてくれる包容力のある人がいいですね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
数年前の夏の話なのですが、長く付き合った彼氏とお別れした後に、20人以上のバーベキューに参加したんです。普段、そういう集まりにはあんまり行かないんですけど。その時、自分でもわかるくらい男性たちが自分に気をかけてくれているのが分かって…。15人くらいから連絡先を交換しようと言われました。
お酒も入っていたとは思いますけど、次の日に全員から「いつ空いてるの？」と連絡が来た時は「あ、すごい」と思いました！ほかの女の子たちには連絡が来ていなかったみたいなので。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
「意外とピュアなんだよ」というところを見てほしいです！プライベートの恋の仕方とは違う風に映っているかもしれなくて、そこは少し複雑な気持ちもありますが…。それも自分の本質（自分からグイグイ行かない部分）なのかなとも思います。
――共同生活を送る中で、メンバー間のギスギスはありましたか？
最初は情報共有して円満だったんですけど、「Aちゃんには言うけどCちゃんには言わない」みたいな探り合いはめっちゃありました。
大人になってから女の子同士でギスギスすることなんてあまりないので、“女”っていう感じが懐かしくて、学生時代の青春を取り戻した感じで楽しめました！
