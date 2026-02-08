全国でビジネスホテルを展開する東横イン（東京都）は７日、高知県高知市本町に「東横ＩＮＮ高知」をオープンした。

同社はこれまで高知を除く４６都道府県でホテルを展開しており、今回で全都道府県への開業を達成した。ビジネスだけではなく、観光や外国人の需要も見込んでいるという。

開業したホテルは地上１４階建てで、シングルルームやツインルームなど９種類計２０９室を備え、最大４１６名が宿泊できる。このうち、車いす利用の客らを想定し、通常よりもベッドが低く、トイレやシャワー室が広い「ハートフルルーム」を３室設置している。

同社のホテルの朝食会場は１階が多いが、今回は最上階の１４階に設置し、高知城を望むことができる。午前６時半〜９時に提供する朝食では、のりやサツマイモなど県産の食材を使った料理が並び、今後も県産食材を使ったメニューを増やしていくという。

同社の黒田麻衣子社長は「地域とともに成長でき、愛されるホテルを目指す。地元の方にかわいがられなければ、お客様には選んでもらえない。地元の方に薦めてもらえるようにしたい」と意気込んだ。