IS:SUE・RIN、20歳の誕生日に活動再開発表 新ビジュアルにファン歓喜「おかえりー！」「待ってたよ！」
体調不良のため2024年10月より活動を休止していた、4人組ガールズグループ・IS:SUEのRINが、きょう8日から活動を再開する。所属事務所・LAPONE GIRLSが同日、正式発表し、反響が寄せられている。
【写真】24年7月には…エスニックな衣装で、夏っぽいパフォーマンスをするIS:SUE
公式サイトでは「休養しておりましたIS:SUE RINに関しまして、体調が回復いたしましたことから、本日をもって、活動を再開させていただきます」と発表。インスタグラムでは、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。
この投稿には、REBORN（ファンネーム）から「おかえりー！」「待ってたよ！」「活動再開良かった！」「本当にうれしい！」「お誕生日におめでとう！」といった声が寄せられている。
また、IS:SUEは、公式YouTubeチャンネルにて、12日午後7時30分から、フルメンバーによるパフォーマンスを含むスペシャル生配信「IS:SUE Special YouTube Live Show」を実施する。きょう8日午後7時からは、4人フルメンバーでのIS:SUE OFFICIAL FANCLUB会員限定の生配信も予定している。
同グループは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）ファイナリストから選ばれた、RIN、NANO、YUUKI、RINOの4人組。24年6月19日、シングル「1st IS:SUE」でデビューした。
RINは、06年2月8日生まれの最年少メンバー。24年10月に「体調不良が続いておりましたが、医師より休養が必要という判断に至りました。そのため治療と休養に専念するべく、当面の間活動を休止させていただく事となりました」と伝えていた。
