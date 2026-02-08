獣医師さんに「不名誉な診断結果」を下されてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

獣医師さんと犬猿の仲！？

TikTokアカウント「gogogonchan1214」の投稿主さんは、柴犬の『ごん』ちゃんの日常を紹介しています。ごんちゃんは、猫さんのことが大好きな男の子。この日は、動物病院を訪れたといいます。

馴染みの獣医師さんが、早速ごんちゃんに声をかけてくれたそうです。しかし、ごんちゃんはあからさまに不機嫌な顔に…。実は、ごんちゃんは獣医師さんと犬猿の仲なのだとか。お尻に注射を打たれた経験があるため、警戒しているのだといいます。

そんなごんちゃんを、大人の余裕でおちょくる獣医師さん。そこへ、女性の看護師さんがやってくると…。

態度が豹変したわんこ

看護師さんが隣に座ると、ごんちゃんは態度を一変！さっきまで唸り声をあげていたのに、急にしおらしい表情になったといいます。実は、ごんちゃんは看護師さんのことが大好き。爪切りが苦手でエリザベスカラーが必須だったのに、看護師さんのおかげでカラーも不要になったほどだとか。

あからさまに態度を変えたごんちゃんに、息をふきかけて対抗する獣医師さん。ごんちゃんも負けずに「ワウワウ」と吠えたてたそうです。まるで兄弟のように喧嘩する2人が微笑ましい…♡

そして、下された診断結果は…

獣医師さんがごんちゃんの背後を通って移動しようとすると、注射を打たれると勘違いしたごんちゃんは、必死にお尻を守っていたそう。怒り顔で吠え続け、獣医師さんを追い払ったといいます。

そんなごんちゃんに、獣医師さんが下した診断結果は…。

なんと「エロ親父」！！

獣医師さんと看護師さんへの対応の差が激しすぎるごんちゃんは、まさかの不名誉な称号を与えられてしまったのでした。

とはいえ、ちょっぴり頑固なごんちゃんに同じ目線で向き合ってくれる獣医師さんに、投稿主さんはとっても感謝しているそうですよ。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「笑っちゃいました」「可愛い子には紳士的になるよね」「どの界隈も可愛いには負けちゃうのね」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「gogogonchan1214」には、ごんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

