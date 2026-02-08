現在セリエAで2位につけるミランでは復帰した指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの手腕に加え、昨夏の補強がヒットしたことも大きい。



特に強化されたのが中盤で、レアル・マドリードを離れたベテランのルカ・モドリッチ、そしてマルセイユを離れたアドリエン・ラビオが加わった。2人は当初からチームの軸になっていて、モドリッチはフリー、ラビオは700万ユーロと安価な移籍金で獲得できていることも大きい。





ラビオはマルセイユでチームメイトのジョナサン・ロウと口論になってしまい、いわゆる喧嘩騒動でチームを離れることになった。ミランにとってはラビオを獲得できたのは大きかった。イタリアのサンドロ・サバティーニ記者は自身のSNSにて「現世界最高のMFの一人だ。もしミランが開幕節でクレモネーゼに負けていなかったら、そしてアッレグリがラビオにこだわっていなかったら、彼との契約はなかったかもしれない」と語っていて、ラビオの評価はミランで再び上がっている。前節ボローニャ戦でも1ゴール1アシストと活躍しており、ミランがここから首位インテルを追い抜いてスクデットを獲得するにはラビオの活躍が欠かせない。