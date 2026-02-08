モドリッチと並んでミランの中盤を支える絶対戦力に 「現世界最高のMFの一人」とラビオへの称賛
現在セリエAで2位につけるミランでは復帰した指揮官マッシミリアーノ・アッレグリの手腕に加え、昨夏の補強がヒットしたことも大きい。
特に強化されたのが中盤で、レアル・マドリードを離れたベテランのルカ・モドリッチ、そしてマルセイユを離れたアドリエン・ラビオが加わった。2人は当初からチームの軸になっていて、モドリッチはフリー、ラビオは700万ユーロと安価な移籍金で獲得できていることも大きい。
イタリアのサンドロ・サバティーニ記者は自身のSNSにて「現世界最高のMFの一人だ。もしミランが開幕節でクレモネーゼに負けていなかったら、そしてアッレグリがラビオにこだわっていなかったら、彼との契約はなかったかもしれない」と語っていて、ラビオの評価はミランで再び上がっている。
前節ボローニャ戦でも1ゴール1アシストと活躍しており、ミランがここから首位インテルを追い抜いてスクデットを獲得するにはラビオの活躍が欠かせない。
Rabiot recupera— Lega Serie A (@SerieA_ES) February 4, 2026
Rabiot define#BolognaMilan pic.twitter.com/S84UzaKahb