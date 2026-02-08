寒くてずっと辛かった…手軽にほぐせるロープみたいな100均グッズ
商品情報
商品名：背中ローラー
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480847917
気になったときに手軽にリラックスできる！ダイソーの『背中ローラー』
寒くなってくると、肩まわりや背中の凝りが気になってきます。マッサージに行くほどでもないけれど、この重だるさをどうにかしたい…。
そんなことを思いながらダイソーを見ていたときに良い商品と出会いました！『背中ローラー』という商品です。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、フィットネスグッズ売り場に置かれていました。
手に取ってみてまず感じたのは、棒状の指圧器具とはまったく違う形ということ。ロープ状のものに突起が付いた格好になっていて、背中に沿わせやすそうなのが印象的でした。
広い面を一気に刺激できそうなので、ピンポイントよりも全体をほぐしたい筆者には合っていそうだなと思い、購入してみることに。
長さもしっかりあり、体格を選ばず使いやすそうなところも安心感がありました。
持ち手の形は少し独特です。細かい溝があります。
商品の説明欄には明記されていませんが、握ったときに滑りにくいようにグリップの役割もあるのかな？と思いました。
強さをお好みで調整できる◎手軽にマッサージできて凝りをほぐせる！
使い方はとてもシンプルで、感覚としては洗体タオルで背中をこするような感じ。ただ、ただ擦るのではなく、引っ張り具合を調整することで圧を変えられるのがポイントです。
軽く動かせば心地よく、しっかり引けば強めの刺激にもなります。自分の好みに合わせて調整できるので、その日の疲れ具合に合わせられるのが便利でした。
寒さのせいで特に気になっていた肩から背中にかけて使ってみると、じんわりと温かくなっていく感覚があり、終わったあとは気分もすっきり。背中全体を一度にマッサージできるので、短時間でも満足感があります。
太ももにも使ってみましたが、挟み込むタイプの器具より力加減がしやすく、自分にはこちらのほうが扱いやすく感じました。
使い終わったあとはくるっと束ねてポーチに入れられるので、収納場所に困らないのも嬉しいポイントです。
220円でここまでしっかり使えるなら、かなり満足度は高め！背中や脚のコリが気になる方は、ダイソーで『背中ローラー』をぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。