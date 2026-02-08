ニューカッスルでプレイするイタリア代表MFサンドロ・トナーリ（25）は夏の移籍市場で注目の的になる可能性があるようだ。



2023年夏にACミランからやってきた同選手は、今シーズンもここまで公式戦37試合に出場し5アシストを記録しており、今ではニューカッスルにとって欠かせない存在となっている。



しかし、トップレベルの実力者であるトナーリに熱視線を送るクラブは多く、アーセナルやマンチェスター・シティ、ユヴェントス、チェルシーなどそうそうたるビッグクラブが獲得に興味を持っていると考えられている。





そんななか、英『Football Insider』はトナーリが昨夏ニューカッスルを退団し、リヴァプールへ移籍したアレクサンデル・イサクの後に続く可能性があると主張。トナーリは、ニューカッスルが来シーズンのCL出場権を獲得できなかった場合、夏に移籍を要求することが予想されるという。しかし、チームにとって重要な存在であるトナーリをニューカッスルは手放す気がなく、また同選手の代理人であるジュゼッペ・リソ氏はトナーリがニューカッスルで満足していることを明かしているため、6ヶ月後に動きがある可能性は低いかもしれない。それでも同メディアは「セント・ジェームズ・パークでの彼の長期的な将来については疑問が残る」と綴っており、ビッグクラブからの関心止まらぬイタリア代表MFの去就に注目している。今節のブレントフォード戦に敗戦し、現在プレミアでは12位と振わない今シーズンのニューカッスル。4位マンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は11ポイントのため、まだ順位を上げていけるチャンスは残されているが、ニューカッスルは来シーズンのCL出場権を獲得できるか。