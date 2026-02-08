100均なら300円だよ〜！イケアだと約1300円？！名品にそっくりなジェネリック商品

調理から保存までこれ1つでこなせる優秀アイテムをダイソーで見つけました！軽くて扱いやすく、器のサイズに合わせて柔軟にフィットします。加熱中も蒸気を逃がせて、レンジや冷蔵庫でもそのまま使える設計。IKEAの人気アイテムが気になっているけれど、まずは機能を試してみたいという方にもおすすめのアイテムです。

商品情報

商品名：エア弁付シリコーン蓋（30cm）

価格：￥330（税込）

本体サイズ（約）：30cm

対応サイズ：26cm、28cmのフライパン／ボウル

カラー展開：白、黒

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480215327

IKEAの人気商品みたいな機能が300円で手に入る！ダイソーの『エア弁付シリコーン蓋（30cm）』

フライパンや鍋のフタって、収納場所にいつも悩みがち。重ねにくくて、気づくと棚の一角を占領しています。

そんな中、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたのが、シリコーン素材の大きなフタ。

見た目はIKEAで人気のシリコーン蓋にかなり近い印象です。本家は約1,300円ですが、こちらは330円（税込）とお手頃価格。

サイズは少し小ぶりですが、ツマミが控えめで厚みも出にくく、保管しやすさはむしろダイソーのほうが高ポイントです。

このフタの特徴は、エア弁が付いていること。

加熱時はエア弁を開けて使う仕様なので、蒸気がこもりにくく、吹きこぼれ防止にも役立ちます。

対応サイズは26cm、28cmのフライパンやボウル。

筆者はサイズ選びに失敗してしまい、若干大きめでしたが、その分いろいろな器に使い回せるのでよしとします。

耐冷・耐熱温度は−30℃から230℃。シリコーンはやわらかく、フチにピタッと密着します。

鍋物や煮込み料理のときに大活躍で、軽量なので、サッと持ち上げられるのも日常使いでは助かるところです。

電子レンジ調理にも使える！エア弁付きで加熱中も安心！

さらに、電子レンジ調理にも対応しているのが嬉しいポイント！エア弁付きなので加熱中も安心です。

調理蓋としてだけでなく、保存用のフタとしても活躍します。冷蔵庫保存でラップ代わりに使っても◎

フック穴付きなので、洗ったあとは吊り下げて乾燥・収納が可能。

引き出しにしまい込まずに保管できる点も、地味に助かります。

今回は、ダイソーの『エア弁付シリコーン蓋（30cm）』をご紹介しました。

軽量で使い回しが利くアイテムなので、大きくて重たいフタを何枚も持たずに、これ1つで済むのが嬉しいですね。

使い道も幅広く、日々の調理や保存をしっかり支えてくれる存在。お値段も手頃で、1つ持っていて損のないアイテムです。お店で見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。