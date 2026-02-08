200円ってどうかしてる！こんな小さいの見たことない！おしゃれで便利なミニラック
商品情報
商品名：ミニ観葉ラック（ワイド）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：13.3cm×11.8cm×14.9cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480793054
200円なのによくできてる！ダイソーの『ミニ観葉ラック（ワイド）』
部屋にちょっとしたグリーンを飾りたいと思っても、ただ置くだけだとどこか物足りなく感じていました。もう少しおしゃれに見せられるアイテムがあればいいなと思い、ダイソーをチェックしていたところ、気になる商品を見つけました。
それが、この『ミニ観葉ラック（ワイド）』。組み立て式の、ミニ観葉植物用のコンパクトなラックです。
価格は220円（税込）。お手頃で扱いやすそうだったので、試しに購入してみました！
組み立てていくことで、簡単にリアルなミニチュアラックを作ることができます。
作り方は簡単なので、不器用な筆者も安心です。
まず、パーツを工具で切り離すところから始まります。
組み立ては、最初は力加減が分からず少し戸惑いましたが、台座に脚をはめる部分は「カチッ」と音がするまで、しっかり押し込むのがポイントです。
結構力が必要ですが、きちんとはめ込むことで安定します。
組み立て自体は難しくなく、完成までにかかった時間は3分ほどでした。
パーツ数も多くないので、短時間で形になるのは嬉しいポイントです。
見た目もシンプルで、どんな場所にもなじみやすそうだと感じました。
よく見ると板の部分や接続部分の作りが細かく、本物の木製ラックのようなリアルさがあり、チープさを感じません。
また、全体的に軽いため、玄関やリビングなどにも置きやすいと感じました。
植物だけでなく小物のディスプレイにも便利！
小さめの造花を2種類飾ってみました。
ただ置くだけの場合と比べると、ラックの上に置くことで一気におしゃれな印象になります。
台が横に広いので、小物を並べてディスプレイできるのも便利です。
お気に入りの置き物を飾ってみましたが、2段で使えるため効率よく配置でき、可愛く飾ることができました！
今回は、ダイソーの『ミニ観葉ラック（ワイド）』をご紹介しました。手軽におしゃれなディスプレイを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。