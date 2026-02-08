200円ってどうかしてる！こんな小さいの見たことない！おしゃれで便利なミニラック

ダイソーで見つけたミニミニサイズのラック。小さな観葉植物を飾るためのラックなのですが、想像以上にクオリティが高くて驚きました！組み立てることで、立派なミニラックが作れるキット。簡単に組み立てられるので、不器用さんも安心です。質感も良く、お部屋をおしゃれに演出♡小物のディスプレイにも便利ですよ。

商品情報

商品名：ミニ観葉ラック（ワイド）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：13.3cm×11.8cm×14.9cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480793054

200円なのによくできてる！ダイソーの『ミニ観葉ラック（ワイド）』

部屋にちょっとしたグリーンを飾りたいと思っても、ただ置くだけだとどこか物足りなく感じていました。もう少しおしゃれに見せられるアイテムがあればいいなと思い、ダイソーをチェックしていたところ、気になる商品を見つけました。

それが、この『ミニ観葉ラック（ワイド）』。組み立て式の、ミニ観葉植物用のコンパクトなラックです。

価格は220円（税込）。お手頃で扱いやすそうだったので、試しに購入してみました！

組み立てていくことで、簡単にリアルなミニチュアラックを作ることができます。

作り方は簡単なので、不器用な筆者も安心です。

まず、パーツを工具で切り離すところから始まります。

組み立ては、最初は力加減が分からず少し戸惑いましたが、台座に脚をはめる部分は「カチッ」と音がするまで、しっかり押し込むのがポイントです。

結構力が必要ですが、きちんとはめ込むことで安定します。

組み立て自体は難しくなく、完成までにかかった時間は3分ほどでした。

パーツ数も多くないので、短時間で形になるのは嬉しいポイントです。

見た目もシンプルで、どんな場所にもなじみやすそうだと感じました。

よく見ると板の部分や接続部分の作りが細かく、本物の木製ラックのようなリアルさがあり、チープさを感じません。

また、全体的に軽いため、玄関やリビングなどにも置きやすいと感じました。

植物だけでなく小物のディスプレイにも便利！

小さめの造花を2種類飾ってみました。

ただ置くだけの場合と比べると、ラックの上に置くことで一気におしゃれな印象になります。

台が横に広いので、小物を並べてディスプレイできるのも便利です。

お気に入りの置き物を飾ってみましたが、2段で使えるため効率よく配置でき、可愛く飾ることができました！

今回は、ダイソーの『ミニ観葉ラック（ワイド）』をご紹介しました。手軽におしゃれなディスプレイを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。