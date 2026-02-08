北斗晶、大量の料理を仕込んだ週末の食卓を公開「茶色の食卓になっちゃいましたが…」

タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。週末に備えて大量の料理を仕込んだことや、豪華な夕食を公開した。

この日、北斗は「働き過ぎ解消にOFFにしました」と週末は休みを取ったことを報告し「週末は、韓流ドラマ三昧で怠けるためにとにかく冷蔵庫と冷凍庫にある食材を仕込んで仕込んで仕込んで雪が降っても大丈夫なくらい仕込みました！！」と、焼き豚や煮物、餃子のタネなど大量の料理を準備したことを明かした。

続けて、夕食には長男・健之介さん家族も訪れていたといい「煮物とかばかりで茶色の食卓になっちゃいましたが…長男家族に副社長も居たので賑やかでした」と報告。一方で「パパは九州に行ってるので居なかったけど」と、夫でタレントの佐々木健介は不在だったとつづった。

その後に更新したブログでは、完成した「めんたいポテトグラタン」や「焼き豚」などを披露し、餃子については「次男と流れ作業で作りました 次男！！初めて餃子を包みました にしては…上出来です」と次男が初めて餃子作りに挑戦したことを写真とともに説明した。

さらに、九州から佐々木も帰宅したといい「益々賑やかな夕食でした」とコメント。食後には、孫・寿々ちゃんから「【おんぶ、おんぶ】と今日は甘えん坊さんだった」そうで、おんぶをすると数分で眠ってしまったことを明かし「久々に背中にズッシリ来た小さな子の重みに…うちの息子達も、こうやって背負ってたのに本当に大きく逞しくなってくれたと」「息子達の小さな頃を思い出したばーちゃんでした」とつづり、ブログを締めくくった。