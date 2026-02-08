◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が日本勢第１号となる金メダルを獲得した。最終３本目に、この日の最高得点となる９０・５０点をマークし、逆転で金メダルをつかんだ。

＊ ＊ ＊

木村は「全てがすごい」と、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を敬愛している。ドジャース戦は配信でチェックし、大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば「僕も８時間以上は寝よう」と意識した。

けがを乗り越えた今季は、初五輪へ髪形を心機一転。９位だった昨年１１月のＷ杯開幕戦後に「やってみたい」と思い立って友人にバリカンで刈ってもらい、ドジャースのスター野手・ムーキー・ベッツ（３３）をモデルとし、人生で初めて長さ１センチ以下に。「次は店を予約する」とベッツスタイルでイタリアに乗り込んだ。

◆木村 葵来（きむら・きら）２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。４歳で競技を始め、１４年ソチ五輪のＳＳを見て憧れ、中学１年で本格的にＢＡ、ＳＳを開始。中学までは体操競技にも励む。中学２年でスノーボードのプロ資格を取り、初出場した２３年１月、ＢＡのＷ杯３位。２３〜２４年季にＢＡのＷ杯種目別制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。家族は両親とスノーボーダーの弟・悠斗（１７）。身長１６６センチ。