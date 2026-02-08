ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）＝法大＝が８日、沖縄・浦添キャンプで初めて実戦形式のライブＢＰに参加し、昨季新人王の左腕・荘司宏太投手（２５）から“プロ１号”を放った。

この日は小沢と２度、山野と対戦した後、３人目の相手が荘司だった。１周り目は６球で４度スイングし、安打性の打球はなかったが、２周り目の３球目、外角の変化球に食らいついて中前に運ぶと、続く４球目を強振。打球は左翼席後方の防球ネット上段に突き刺さった。推定飛距離１２５メートルの“驚弾”にスタンドから大きな拍手とどよめきが起きた。５球目も左前に運び、新人王から３球連続で安打性の当たりをマークした。

桐蔭学園高（神奈川）では通算１３本塁打。法大に進学すると、東京六大学リーグで通算１２本塁打を放ち、主将を務めた昨夏の日米大学選手権では２１年ぶり３度目の全勝優勝に貢献。１番打者として５試合で打率３割１分８厘、１本塁打、５打点と活躍してＭＶＰにも輝いた。ヤクルトでは山田哲人内野手（３３）らと三塁を争う立場だが、まずは強烈なアピールに成功した。