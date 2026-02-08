「平和評議会」の会合で演説するトランプ米大統領＝1月22日、スイス・ダボス/Mandel Ngan/AFP/Getty Images

（CNN）米政府は、トランプ大統領が主導する「平和評議会」の初会合を月内にも米首都ワシントンで開く計画だ。招待を受けた国の外交官と米当局者が明らかにした。だが、平和評議会の任務の全体像を巡っては、なお疑問が残っている。

米国は6日、今月19日の会合への招待状を送付した。CNNが確認した招待状によると、会場は米平和研究所となっている。

平和評議会は当初、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘で荒廃したパレスチナ自治区ガザ地区の復興を監督する限定的な組織として構想された。しかし、招待状とともに送られた憲章案によれば、その任務は世界各地の紛争に取り組む内容へと拡大している。草案にはガザへの言及すらない。

米当局者は、今回の会合が資金集めの目的も兼ねているとしたうえで、詳細はなお詰めている段階だと説明した。

会合については、米メディアのアクシオスが最初に報じた。スイス・ダボスで先月開かれた世界経済フォーラムでの署名式以来、平和評議会が初めて正式に集まる場となる。これまでに二十数カ国が平和評議会に参加する意向を示している。

一方で、平和評議会は、その権限についての懐疑的な見方や、国連に取って代わろうとしているのではないかとの疑念に直面している。欧州の同盟国の多くは参加に同意していない。イスラエルも、参加の招待を受け入れたものの、憲章に正式には署名していない。ただ、イスラエルのネタニヤフ首相は参加の意向を示している。

今回の初会合に、どの国がどのレベルで出席するのかは明らかになっていない。

今回の会合は、米政権がガザでの停戦計画の「第2段階」を推進し、復興への支持を取り付けようとする中で開かれる。米国は1月中旬に次の段階の開始を発表したが、最も難しい課題の一つであるハマスの非武装化をどう実現するかについて具体策は示していない。

平和評議会のメンバーとして署名した国には、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、カタール、バーレーン、パキスタン、トルコ、ハンガリー、モロッコ、コソボ、アルバニア、ブルガリア、アルゼンチン、パラグアイが含まれる。中央アジアではカザフスタン、モンゴル、ウズベキスタン、東南アジアではインドネシアとベトナムも参加している。

イスラエル首相府によると、ネタニヤフ氏は11日にワシントンでトランプ大統領と会談する予定で、主にイランとの交渉が議題になるとしている。