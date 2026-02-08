1児の母・内山理名「ヘルシーに作った」お手製林檎パウンドケーキ披露「プロの腕前」「盛り付け方がおしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】女優の内山理名が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパウンドケーキを公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「カフェみたい」アイス添えられたヘルシーパウンドケーキ
内山は「林檎をキャラメリゼしたパウンドケーキ」とコメントを添え、白い器に盛りつけられたパウンドケーキの写真を公開。「ヘルシーに作ったけどアイスをのせた パウンドケーキを少し温めて、温かいと冷たいをたのしむ」とこだわりの食べ方をつづった。
この投稿に、「カフェみたい」「プロの腕前」「美味しそう」「器や盛り付け方がおしゃれすぎる」「レシピ教えてほしい」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
