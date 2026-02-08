渡辺美奈代、無添加にこだわった自家製粉末出汁披露「簡単で真似できそう」「無添加で安心」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月5日、自身のブログを更新。自家製の粉末出汁を披露した。
【写真】56歳元おニャン子「すぐにお出汁がとれるので時短に」煮干し・昆布などで作った自家製粉末出汁
渡辺は「無添加の自家製粉末出汁」と記し、かつおぶしや煮干し、昆布などの材料で粉末出汁を作る様子を公開。「お湯に溶かすだけですぐにお出汁がとれるので時短になりまーす」と時短のコツを綴った。
この投稿に、ファンからは「粉末出汁まで自家製なのすごい」「簡単で真似できそう」「無添加で安心」「こだわりが素敵」「絶対美味しい」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、自家製粉末出汁公開
◆渡辺美奈代の投稿に反響
