ヒトは寝ている時は無防備です。起きているときはすぐ身構えることができますが、寝室などでぐっすり眠っている時に地震が起きたら、ハッとして起きてもその次のアクションを起こせないかもしれません。そして揺れがおさまってベッドや布団から出て、いざ避難しようとしたら床にはものが散乱、玄関では靴箱が倒れていてドアを開けられない…なんていうことになっているかもしれません。コツコツ防災の第3回は寝室と玄関の地震対策です。

寝ている時に地震が起きたら

寝ている時に地震の揺れで目が覚めたら、寝具(布団など)の下にもぐりこんで頭を守る、ベッドの下に入れる場合はベッドの下に入って揺れがおさまるのを待ちます。揺れている最中に暗い中を移動しようとすると、転んでけがをする可能性もあります。

寝室の地震対策

そもそも、寝室には倒れそうなもの・大きな家具を置かないようにします。どうしても置かなければならない場合は、背の低い家具を選びます。そして壁などにしっかり耐震固定をすることはもちろん、万が一倒れてきても「頭の部分」に倒れてこないような場所にレイアウトしてください。

どうしても背の高い家具を置く場合、寝ている人の頭の位置を考えて置き場所を検討し、さらにつっぱり棒やL字金具で固定、耐震マットを敷くなど複数の転倒防止対策をします。重いものは下に収納して家具の重心を低くすることも大切です。

また家具の上にはモノを置かないこと。揺れて寝ている場所にモノが飛んでこないようにしてください。リビング編でも書きましたがテレビは必ずテレビ台や壁に耐震固定します。薄型テレビは固定していないと飛びます。

壁につけるオシャレな掛け時計も要注意です。万が一、地震で落ちてきても頭の所に来ないような場所に設置しましょう。

寝室用の非常持ち出しグッズ

ベッドサイドには、スリッパ、ライト、スマホなど、最低限の防災グッズを準備します。停電や壁のスイッチが遠いと部屋は真っ暗です。ライトは必需品です。床には割れた窓ガラスや照明器具の破片などがあるかもしれません。

スリッパがあれば安心です。スリッパが無くて裸足で歩かなければならない場合は、すり足で歩きます。

ドアの近くにモノを置かない

寝室のドアの所に倒れるようなモノを置いてはいけません。地震の揺れで倒れて出口を塞いでしまうと脱出できません。

例えば本棚などを置いていると、地震で倒れたり、収納している本などが飛び散ったりしてドアを塞ぐかもしれません。

寝室から避難しようとしても外に出られません。ドアの近く、特に扉が開く方向には家具などの大きな物を置かないようにしましょう。

靴箱は耐震固定を

やっとの思いで寝室を出て、廊下をすり足で歩いて、いざ玄関から外へ出ようとしたら靴箱が倒れていて靴が散乱。玄関のドアを開けられない…なんてありえます。

玄関の靴箱・シューズボックスも耐震固定しましょう。傘、ゴルフ道具、スキー用品などを、どかっと置きがちです。まずは玄関まわりに必要ないものを置かないようにして、家具類は耐震固定します。ここは、忘れられがちです。

そして、玄関やその近くなど、持ち出しやすい場所に「非常持ち出し袋」を置いておきます。

ベッド～廊下～玄関までの移動をシミュレーションしてみて下さい。気が付いたことがあれば、自分や家族が安全に避難できるようカイゼンしましょう。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。