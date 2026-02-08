アイドルは趣味？ 「家3軒、母はリゾート経営…」i-dle・ミンニ、“実家が金持ち説”をあっさり認めて話題

ガールズグループi-dle（アイドゥル）のミンニが、“実家が大富豪”という噂について口を開いた。

YouTubeチャンネル「口を開けば」には2月5日、「ここまで全部話すとは思わなかった（feat.嘘発見器）｜EP.03 i-dle・ミヨン＆ミンニ｜トゥルーマンショー」と題した動画が公開された。

【写真】「ちゃんと服着て…」ミンニ、アンダーウェアルック

公開された動画には、新曲『MONO』でカムバックしたi-dleのミンニとミヨンがゲスト出演した。

MCのイ・ヨンジンは、デビュー後もたびたび話題になってきたミンニの「タイのお金持ち説」に触れ、「タイに家が3軒あって、ジムと公園、さらに専属の占い師までいるという記事があるが、本当なのか」と質問した。

これに対しミンニは「かなり大げさに書かれている」と前置きしつつ、「家が3軒あるのは本当。公園ではなく庭みたいな感じだし、ジムも本格的な施設ではなくて、家の中のトレーニングルーム。占い師もいるけど、個人専属ではなく家族全員を見てもらっている」と説明した。

（画像＝「口を開けば」）質問に答えるミンニ

さらに、「宮殿のような大豪邸に住んでいて、母親はリゾートを運営し、叔父はタイで有名なピアニストだという話もあるが事実なのか」という質問には、「全部合っている。どうしてそんなことまで知っているの？」と答え、実家が“かなり裕福”という噂をあっさり認め、注目を集めた。

イ・ヨンジンが「ここで質問する。実は、アイドル活動は趣味？」と投げかけると、ミンニは即座に「違う」と答えた。嘘発見器の結果、この回答は“真実”と判定された。

続いてイ・ヨンジンが「著作権料とかは、ちゃんと自分で確認しているの？」と尋ねると、ミンニは「最初の頃は不思議で見ていたけど、最近はあまり見ていない気がする」と明かした。

（写真提供＝OSEN）ミンニ

さらに「著作権は他の人に譲ることもできるって知ってる？」と言われると、ミンニは「どうやって譲るの？」と驚いた様子を見せた。これに対しイ・ヨンジンが「一度、僕に譲ってみてくれません？ そうすれば、どうやって譲るのかわかりそうなんで」と冗談めいた本音をのぞかせ、笑いを誘った。

なお、ミンニが所属するi-dleは、1月27日に新曲『MONO』でカムバックした。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。