【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

グッドスマイルカンパニーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、様々なスケールフィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」内にて、様々な作品のスケールフィギュアを展示しており、「その着せ替え人形は恋をする」より「喜多川海夢 ハロウィンVer.」や、「BanG Dream!」より「高松燈/千早愛音 Zero gravity Ver.」、「崩壊3rd」より「キアナ装甲 ドン!烈火の願い星」、「新世紀エヴァンゲリオン」より「惣流・アスカ・ラングレー」「綾波レイ」、「アズールレーン」より「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」、「リコリス・リコイル」より「錦木千束/井ノ上たきな キービジュアルVer.」などのデコマスが展示。

その他にも、「忍物語」より「忍野忍 『忍物語』表紙Ver.」の原型や、グッドスマイルカンパニーが新たに展開するフィギュアシリーズ「COVERS（カバーズ）」より「ホロ feat. saitom」や「宝多六花/新条アカネ feat. トリダモノ」のデコマスも初お披露目している。

