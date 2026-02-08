衆議院議員選挙の投票が8日朝から始まりました。午前10時現在の山形県全体の推定投票率は4.92％で、前回を1.8ポイント下回っています。





衆院選県1区には届け出順に、自由民主党の新人・遠藤寛明さん（39）、中道改革連合の前職・原田和広さん（52）、参政党の新人・桜田恭子さん（44）が立候補しています。

続いて県2区には届け出順に、国民民主党の前職・菊池大二郎さん（43）、自由民主党の前職・鈴木憲和さん（44）、日本共産党の新人・岩本康嗣さん（60）が立候補しています。

最後に県3区には届け出順に、中道改革連合の新人・落合拓磨さん（28）、参政党の新人・遠藤和史さん（60）、自由民主党の前職・加藤鮎子さん（46）、国民民主党の新人・喜多恒介さん（36）が立候補しています。





衆院選の投票は、山形県内755か所の投票所で8日午前7時から一斉に始まりました。このうち、米沢市の松川コミュニティセンターでは市民が次々と訪れ、意中の候補者や政党に一票を投じていました。午前10時現在、山形県全体の推定投票率は4.92%と2024年の前回衆院選と比べ1.8ポイント下回っています。山形県内の有権者の数は8日現在、19万8402人です。