「残りの人生、貯金1000万円で足りるのか」79歳ひとり暮らしの老後不安
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、愛知県在住79歳の投稿者のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：1000万円、リスク資産：なし
これまでの年金加入期間：厚生年金420カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として、「年金自体はありがたいが、支給額についてはとにかく安いと思います。年金はもうちょっともらえた方がいいと思います。生活がとてもままならない状況です」と語っています。
ひと月の支出は約「22万円」で、「年金だけでは足りない」と回答されています。
また日ごろから「エアコン（冷房）の温度を29度に設定」するなど節電しているほか、「野菜の葉っぱなどは（かさが）少ない」のでなるべく買わないとあります。
今後については「とにかく何歳まで生きていけるか分からないということもあって、いくらあれば足りるのか。それが不安です」と漠然とした懸念を吐露します。
一方で今の楽しみは「旅行」だそう。行きたい場所を自由に訪ね見聞を広げることに喜びを感じておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
