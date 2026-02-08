「メンバーかと」「違和感ない」森香澄、MISAMOとの4ショットに「MISAMOKA？」「美の競演圧巻」の声！
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは2月7日、自身のInstagramを更新。MISAMOとの4ショットを披露しました。
【写真】森香澄、MISAMOとの4ショット！
動画では、4人であざといポーズをとる様子や「写真を撮り終えるまでは涙を我慢し、終わった瞬間に号泣しました、、笑笑」とつづっているように、森さんが感極まって号泣している姿も披露しています。
コメントでは「メンバーかと思っちゃった」「4人組で全く違和感ない！」「ミサモにまけてないよ」「美の競演圧巻です」「メンバーでも違和感ない」「めちゃくちゃ美女が揃ったなぁ！！」「まさかのMISAMOKA?」「4人とも神の可愛いさ」など称賛の声が多数寄せられています。
【写真】森香澄、MISAMOとの4ショット！
「まさかのMISAMOKA?」森さんは「夢かもしれません、、、、MISAMOさんのListening Partyに招待していただきました 夢かもしれません、、、、」とつづり、1枚の写真と4本の動画を投稿。黒い衣装の3人組ガールズグループ・MISAMOのメンバーと白いワンピース姿の森さんとの4ショットを披露しています。
コメントでは「メンバーかと思っちゃった」「4人組で全く違和感ない！」「ミサモにまけてないよ」「美の競演圧巻です」「メンバーでも違和感ない」「めちゃくちゃ美女が揃ったなぁ！！」「まさかのMISAMOKA?」「4人とも神の可愛いさ」など称賛の声が多数寄せられています。