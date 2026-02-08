元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは2月7日、自身のInstagramを更新。MISAMOとの4ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：森香澄さん公式Instagramより）

写真拡大

元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは2月7日、自身のInstagramを更新。MISAMOとの4ショットを披露しました。

【写真】森香澄、MISAMOとの4ショット！

「まさかのMISAMOKA?」

森さんは「夢かもしれません、、、、MISAMOさんのListening Partyに招待していただきました 夢かもしれません、、、、」とつづり、1枚の写真と4本の動画を投稿。黒い衣装の3人組ガールズグループ・MISAMOのメンバーと白いワンピース姿の森さんとの4ショットを披露しています。

動画では、4人であざといポーズをとる様子や「写真を撮り終えるまでは涙を我慢し、終わった瞬間に号泣しました、、笑笑」とつづっているように、森さんが感極まって号泣している姿も披露しています。

コメントでは「メンバーかと思っちゃった」「4人組で全く違和感ない！」「ミサモにまけてないよ」「美の競演圧巻です」「メンバーでも違和感ない」「めちゃくちゃ美女が揃ったなぁ！！」「まさかのMISAMOKA?」「4人とも神の可愛いさ」など称賛の声が多数寄せられています。

「KPOP的な綺麗さやね」

2025年8月の投稿では、「いつもと違う雰囲気で撮っていただきました」とつづり、韓国発コスメブランド・CLIO（クリオ）の撮影でのぱっつん前髪と大人っぽい黒い衣装姿を披露している森さん。コメントでは「一瞬IVEのレイちゃんに見えた！」「KPOP的な綺麗さやね」「クールでカッコいい」「Kドルみたい！！」などの声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)