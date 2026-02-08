「サプライズ！」「ちょっと予想外すぎて」岡山、法政大２年の20歳MFを開幕スタメンに抜擢！ ファン期待「楽しみ高まるばかり」
２月８日にJ１百年構想リーグが開催。ファジアーノ岡山は地域リーグラウンド（WEST）第１節でアビスパ福岡と敵地で対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表されると、2028年１月の岡山加入が内定しており、今季は特別指定選手に登録されている小倉幸成（法政大２年）が先発に名を連ねた。
今年１月のU-23アジアカップでは全試合に出場し、決勝では２ゴールをマークするなど優勝に大きく貢献した20歳のMFが、Jの舞台でいきなりお披露目となる。SNS上では「特別指定の小倉幸成、開幕スタメン。岡山選んだのはこういう環境を求めて、ってことですよね」「合流遅れたのにそこまで仕上がってるのか」「岡山いきなり小倉先発か」「楽しみ高まるばかり」「ちょっと予想外すぎて」「驚きのスタメン」「小倉選手の先発起用もサプライズ！」「がんばれ小倉くん」といった声が上がっている。
期待の若手は開幕戦でどのようなプレーを見せてくれるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
