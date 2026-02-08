千秋、“別人級”ロリータ姿に反響「さすが元祖」「お人形さんみたい！」「久しぶり縦ロール 最高です」
タレントの千秋が7日、自身のインスタグラムを更新。「ロリータモデルをしました」と別人級ショットを公開し、「めちゃくちゃ似合ってます」「美しいです」「お人形さんみたい！」などと反響を呼んでいる。
【写真】「さすが元祖」“別人級”ゴスロリ姿を披露した千秋
披露したのは、ゴシックロリータブランド・Moi-meme-Moitie オンラインサロン「Mana様の青薔薇の館」の撮影ショット。
「久しぶりにロリータに戻りました」と話す千秋は、黒のゴスロリ衣装に縦巻きロールのヘアスタイルや、赤髪にレースたっぷりのドレスをまとった“別人級”の撮影ビジュアルを披露した。
千秋は「90年代初期、『昔見た少女漫画に出てくるような縦ロールでテレビに出たいんだけど、どうやったらいいかなあ』ってメイクさんに提案して、いつもやってた時期があるんだけど、実はそれが今ある日本のロリータの元になってるらしい。よ。私グッジョブ」と明かし、「久しぶりにロリータに戻って嬉しかったです。やっぱり時々やりたいな」と懐かしのスタイルを楽しんだようだった。
ファンからはほかにも、「さすが元祖…レベルが違います」「やっぱり千秋はゴスロリ！」「久しぶり縦ロール 最高です」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
