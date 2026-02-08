神田うの「今年は午年だから」 赤×白×黒“ひと目で心をつかむ”圧巻の着物姿を公開「コーディネートも楽しい」
タレントの神田うの（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。ゼブラ柄がひときわ目を引くインパクト大な着物姿を公開した。
【写真】「豆まきでもシマウマ（ゼブラ）柄」ひときわ目を引く着物をまとった神田うの
神田は「今年は午年だから、ここはしつこくw豆まきでもシマウマ（ゼブラ）柄のお着物を着ました」「お初釜の時は白だった半衿を今回は赤にしましたよ」とこだわりを明かし、赤・白・黒でまとめられた圧倒的な存在感のある着こなしを披露している。
続けて「お着物って帯だけでなく半衿や伊達衿、帯上げ、帯締めといった小物を変えるだけでも雰囲気がガラッと変わりますからお洋服やドレスのようにコーディネートも楽しいですね」とつづり、洋服だけでなく和装も楽しむ様子をのぞかせた。
