３月に開幕する第９８回選抜高校野球大会に合わせて、過去の大会で活躍した「２人のエース」に着目した企画展「二枚看板」が、兵庫県西宮市の甲子園歴史館で７日、始まった。

同じチームで競い合って活躍した２人の絆や成長がわかる展示となっている。４月５日まで。

近年、球数制限などで複数人の投手で戦う高校が増えていることを踏まえて企画。２００３、０４年に出場した東北高校（宮城県）のダルビッシュ有（現・パドレス）と、真壁賢守両投手など、代表的な二枚看板を紹介するパネル約１０枚を展示。写真とともに特徴やあだ名などの解説を添えた。また、ボールなど、野球道具約２０点を展示。９８回大会に出場する高校のユニホームも飾られている。

神戸市西区の会社員男性（５０）は、２３、２４年に活躍した地元報徳学園の今朝丸裕喜投手（現・阪神）のグラブとスパイクを見て「高校球児が使っていた道具を見られる機会はめったにない。使い込まれた貴重なものだ」と感心していた。

入館料は大人９００円、高校生７００円、中学生以下５００円。別途料金は不要。問い合わせは同館（０７９８・４９・４５０９）。