WBC日本代表に選出されているソフトバンクの近藤健介外野手（32）が8日、チームの春季キャンプに合流した。13日までは調整を一任されているS組だが、天候の不良により航空機が欠航する可能性を考え、一足早く宮崎入りした。

「S組でずっと一人だったので、みんなとやれるのは楽しいですし、士気も上がる。抑えつつやりました」

周囲を驚かせたのは一変した打撃フォームだ。昨季は一度、屈伸をして構えていたが、グリップの位置が明らかに上がるなど意識は“正反対”だ。「スタンス幅を狭めたかった。（昨季は）重心を落とすことを意識していましたけど、今は全然。上から下のイメージですね。速いボールはなるべく近くで打てるように。課題として高めの速い球をとらえる確率をもっと上げたい」と球界トップの打撃技術を持つが、進化への挑戦はやめない。

9日は休養日で10日からの第3クールをこなし、侍ジャパンへ合流する。打順は伝えられていないが「まだ、全然、分からないですけど、塁に出たりつなぐ役割になってくると思う。そういうところで自分の持ち味をだしていきたい」とチームのためには献身的に動き回るつもりだ。

1月のトークショーではドジャース・大谷の後を打つことには否定的だった。そのことを改めて問われた背番号3は「全然（大谷の）後ろは打たないと思いますね。全力で断ります（笑い）。全然、違うと思いますよ」と冗談まじりに周囲をなごませていた。