将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が激突する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負が2月8日、愛媛県松山市の「道後温泉ふなや」で行われている。ABEMAの中継には、開催地の松山市出身・山根ことみ女流三段（27）が出演。愛媛県にちなんだクイズを出題したものの、“超難問”に解説棋士＆ファンが困惑することなった。

山根女流三段は、16歳だった13年10月に女流3級でプロデビュー。めきめきと頭角を現し、2021年度の第32期女流王位戦で初のタイトル戦を経験した。この日は、地元出身の女流棋士として現地大盤解説を担当している。

ABEMAの中継では、対局者に提供されるおやつや大盤解説会場の様子を紹介。そんなレポートの中で、突然クイズを出題した。“山根クイズ”は、「愛媛と言えば、ミカンですよね！ですが、もうひとつ国内生産数1位を誇るフルーツがありますので、当ててくださ〜い！」というものだった。

スタジオの佐藤康光九段（56）は、「え、3択とかでもなく！？」とキョトン顔。“かんきつ王国”として知られている愛媛県とあり、「なんでしょう…。イチゴとか？」と頭を悩ませていた。

コメント欄にも「ブドウとか？」「パイナップルかな」「ばなな」「マンゴー」など回答が寄せられていたものの、正解は出ず。最後は山根女流三段による「佐藤先生がお好きなフルーツです！」のヒントにより、「私が好きな…？キウイフルーツ？」の回答で“正解”となった。

佐藤九段は好物とあり、「当たると何かもらえるの？」とワクワクした表情を見せたものの、賞品提供は無し。逆に、「大盤解説会用に佐藤先生の揮毫をください！」と催促される結果となった。なお、愛媛県のキウイフルーツ生産量は、福岡県、和歌山県などを抑えて堂々の1位。2024年産の収穫量は4140トンで3年連続日本一に輝いたという。

