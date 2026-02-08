◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

牝馬限定のダートグレード競走に出走する１３頭の枠順が２月８日、確定した。

ＪＲＡ勢では、昨年のエンプレス杯など重賞３勝を挙げ、トップハンデ５７キロのテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は４枠５番に決定した。昨年のブリーダーズゴールドＣなど重賞４勝で、ハンデ５６・５キロのライオットガール（牝６歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は最内の１枠１番。２連勝で名古屋大賞典を制し、ハンデ５６キロのアピーリングルック（牝５歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）は８枠１２番に決まった。

地方勢では２連勝で東京シンデレラマイルを制したホーリーグレイル（牝４歳、川崎・内田勝義舎、父ナダル）は５枠６番に決定した。昨年のマリーンＣを制したプラウドフレール（牝４歳、船橋・川島正一厩舎、父ニューイヤーズデイ）は６枠８番となった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性、年齢、ハンデ、騎手の順）

（１）ライオットガール （栗東）牝６ ５６・５ 岩田 望来

（２）リヴェルベロ （船橋）牝４ ５２ 小杉 亮

（３）ドナギニー （大井）牝４ ５２ 藤田 凌

（４）メモリアカフェ （美浦）牝４ ５４ クリストフ・ルメール

（５）テンカジョウ （栗東）牝５ ５７ 松山 弘平

（６）ホーリーグレイル （川崎）牝４ ５３ 矢野 貴之

（７）ジゼル （船橋）牝７ ５２ 岡村 健司

（８）プラウドフレール （船橋）牝４ ５４ 張田 昂

（９）ウィルシャイン （船橋）牝４ ５２ 本田 正重

（１０）ブルーパッション （船橋）牝４ ５２ 町田 直希

（１１）シンメルーブス （浦和）牝５ ５２ 福原 杏

（１２）アピーリングルック（美浦）牝５ ５６ 大野 拓弥

（１３）マーブルマウンテン（大井）牝５ ５２ 山本 聡哉

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。