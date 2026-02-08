テンカジョウ

◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

　牝馬限定のダートグレード競走に出走する１３頭の枠順が２月８日、確定した。

　ＪＲＡ勢では、昨年のエンプレス杯など重賞３勝を挙げ、トップハンデ５７キロのテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は４枠５番に決定した。昨年のブリーダーズゴールドＣなど重賞４勝で、ハンデ５６・５キロのライオットガール（牝６歳、栗東・中村直也厩舎、父シニスターミニスター）は最内の１枠１番。２連勝で名古屋大賞典を制し、ハンデ５６キロのアピーリングルック（牝５歳、美浦・辻哲英厩舎、父パイロ）は８枠１２番に決まった。

　地方勢では２連勝で東京シンデレラマイルを制したホーリーグレイル（牝４歳、川崎・内田勝義舎、父ナダル）は５枠６番に決定した。昨年のマリーンＣを制したプラウドフレール（牝４歳、船橋・川島正一厩舎、父ニューイヤーズデイ）は６枠８番となった。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性、年齢、ハンデ、騎手の順）

　（１）ライオットガール　（栗東）牝６　５６・５　岩田　望来

　（２）リヴェルベロ　　　（船橋）牝４　５２　小杉　亮

　（３）ドナギニー　　　　（大井）牝４　５２　藤田　凌　

　（４）メモリアカフェ　　（美浦）牝４　５４　クリストフ・ルメール

　（５）テンカジョウ　　　（栗東）牝５　５７　松山　弘平

　（６）ホーリーグレイル　（川崎）牝４　５３　矢野　貴之

　（７）ジゼル　　　　　　（船橋）牝７　５２　岡村　健司

　（８）プラウドフレール　（船橋）牝４　５４　張田　昂　

　（９）ウィルシャイン　　（船橋）牝４　５２　本田　正重

（１０）ブルーパッション　（船橋）牝４　５２　町田　直希

（１１）シンメルーブス　　（浦和）牝５　５２　福原　杏　

（１２）アピーリングルック（美浦）牝５　５６　大野　拓弥

（１３）マーブルマウンテン（大井）牝５　５２　山本　聡哉

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。