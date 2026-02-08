長濱ねる、ワンショルダーのブラックドレス姿披露「色白で輝いてる」「上品で大人っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/08】女優の長濱ねるが2月7日、自身のInstagramを更新。変形ドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元坂道「美しすぎて衝撃」素肌輝くワンショルドレス姿
長濱は「長く受け継がれてきたカルティエの手仕事を、間近で感じられる素敵な展示でした」「実際に職人さんの技を拝見できたのはとても貴重な体験で、ジュエリーに込められた物語を知ることで、より一層想いが深まりました」とつづり、カルティエ銀座2丁目ブティックで行われているイベントを訪れた際の様子を報告。片方の肩を大胆に見せるタイトなブラックのワンショルダードレスを着こなす姿を披露した。美しい肩のラインが際立つエレガントな装いに、カルティエのジュエリーを合わせ、優雅に微笑む姿を投稿している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「このドレスを着こなすのすごい」「美しすぎて衝撃」「上品で大人っぽい」「色白で輝いてる」「なんて素敵な世界」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元坂道「美しすぎて衝撃」素肌輝くワンショルドレス姿
◆長濱ねる、美肩際立つ変形ドレス姿披露
長濱は「長く受け継がれてきたカルティエの手仕事を、間近で感じられる素敵な展示でした」「実際に職人さんの技を拝見できたのはとても貴重な体験で、ジュエリーに込められた物語を知ることで、より一層想いが深まりました」とつづり、カルティエ銀座2丁目ブティックで行われているイベントを訪れた際の様子を報告。片方の肩を大胆に見せるタイトなブラックのワンショルダードレスを着こなす姿を披露した。美しい肩のラインが際立つエレガントな装いに、カルティエのジュエリーを合わせ、優雅に微笑む姿を投稿している。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「このドレスを着こなすのすごい」「美しすぎて衝撃」「上品で大人っぽい」「色白で輝いてる」「なんて素敵な世界」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】