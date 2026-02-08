離乳食幼児食コーディネーター・西野未姫、生配信中に作った料理3品披露「すごすぎる」「パパッと作れるの尊敬」ファン衝撃
【モデルプレス＝2026/02/08】元AKB48でタレントの西野未姫が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。生配信中に作った手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「具だくさんで満足度高そう」ポークチャップメインの料理3品
西野は「疲れたぁぁぁぁぁ」「LIVEしながらだったからここまで頑張れました」「見てくれた方ありがとうございました」とつづり、TikTokの生配信で作った料理を公開。フライパンいっぱいに仕上げたポークチャップをはじめ、彩り豊かなサラダ、味のしみた麻薬卵を披露した。
この投稿には「お疲れさまでした」「ライブ配信しながらこれだけ作れるのすごすぎる」「本当に美味しそう」「パパッと作れるの尊敬する」「具だくさんで満足度高そう」「真似して作ってみたい」「パワフルな活躍がすごい」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、生配信中に作った料理披露
◆西野未姫の投稿に反響
