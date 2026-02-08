胃が疲れた…と感じる夜に。ワタナベマキさんの『鶏と大根の中華がゆ』簡単薬膳

寒さが続くと、体も胃腸も知らないうちに疲れがたまりがち。そんなときに食べたいのが、料理家・ワタナベマキさん直伝、体をいたわる中華がゆです。

骨つき肉のうまみが溶け出しただしに、消化を助ける大根を合わせ、やさしい味わいに。冷えが気になる日や、食欲が落ちたときにうれしい薬膳レシピです。

『鶏と大根の中華がゆ』のレシピ

材料（2人分）

鶏スペアリブ……8本（約200g）

大根……3cm（約100g）

米……1/2合（90ml）

しょうがのみじん切り……1かけ分

万能ねぎ……1本

〈A〉

酒……大さじ2

塩……小さじ1/3

塩……少々

ごま油……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

鍋に鶏肉とかぶるくらいの水を入れて中火にかける。煮立ったら5分ほどゆでてざるにあけ、水洗いして鍋に戻し入れる。大根は皮をむき、1cm角に切る。万能ねぎは斜め薄切りにして水にさらす。米は洗ってざるに上げる。

（2）鶏肉を煮る

（1）の鍋に水4カップ、〈A〉を加えて中火にかけ、煮立ったらアクを取り、ふたをして弱めの中火で12分ほど煮る。鶏肉を取り出し、粗熱が取れたら骨を除いて裂く。

（3）米と大根を煮て仕上げる

（2）の鍋に米、大根、しょうがを入れて中火にかける。煮立ったら弱火にし、ふたをして30〜40分煮る（途中で一度混ぜる）。塩で味をととのえて器に盛り、（2）の鶏肉と、（1）の万能ねぎの水けをきってのせ、ごま油を回しかける。

POINT

鶏肉は最初にゆでこぼしておくことで、くさみとあくが抜けてうまみたっぷりの澄んだおかゆになるので、このひと手間をお忘れなく。

食べた後は、ぽかぽかじんわり。体を休ませたい日のごはんに、やさしい一杯をどうぞ。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）