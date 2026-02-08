今回は、不倫相手の妻に、離婚を直談判した女性のエピソードを紹介します。

不倫を知ってもまったく動じない、不倫相手の妻…

「彼氏と付き合って半年たった頃、彼氏には私とは別に婚約者がいることが分かりました。ショックでしたが、『なんとか婚約破棄するから』と言われ、信じていました。けれど結局、彼氏は婚約者と結婚したんです。

そこで彼氏と別れようとしましたが、『愛しているのはお前だけだ。離婚するから待っててくれ』と言われ、彼氏を信じて待っていたんです。

しかしなかなか離婚してくれず、しびれを切らした私は、ある日彼氏の妻に不倫を打ち明けました。ただ彼氏の妻はまったく動じず、怖いぐらいでしたね。で、『さっさと離婚してくれませんか？』と直談判したのですが、『離婚は無理です』『私、いま妊娠してるんだ』と淡々とした口調で言われ、言葉を失いました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2024年12月）

▽ この女性の彼氏は、会うたびに「妻のことなんか愛してない」「離婚の準備をしている」と言っていたようですが、その言葉を信じ切った結果がこれというわけですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。