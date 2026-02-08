BILLY BOOワンマンツアー開催を発表！新曲「トラボジマ」MVを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BILLY BOOによるワンマンツアー『BILLY BOO “CATALYST tour 2026″』の開催が決定した。

■『BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″』ツアーファイナル公演で発表

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO。昨年10月から始まった全国対バンツアー『BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″』ツアーファイナル公演を2月7日に東京・Spotify O-Crestにて開催し、今回の情報はそのなかで発表されたものだ。

『BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026″』ツアーファイナル公演は24年2月にリリースされた「逆光」から始まり、「Shake it!!」、「Fake Lover」とダンサブルな楽曲が続き、ABEMA TV『キミとオオカミくんには騙されない』BGMに起用された「レンズ」を披露。ボーカル・KAZUKI UJIIEの声が会場に響き渡り、涙を浮かべるファンも。その後、Band Instを挟み、「Dejavu」、昨年10月にリリースされた「ラブソング」、さらに新曲「トラボジマ」を披露。会場が揺れるほどの盛り上がりを見せ、本編は「サイレン」で幕を閉じた。さらにアンコールでは再び新曲「トラボジマ」を披露。会場が熱狂の渦に包まれる中、ワンマンツアー『BILLY BOO “CATALYST tour 2026″』を発表し、歓声があがった。

ワンマン公演は2024年9月以来の約2年ぶり。ツアー形式での開催は今回が初となる。ライブでしか味わえないBILLY BOOの熱量を、ぜひワンマンツアーで体感してほしい。

さらに、新曲「トラボジマ」のMVも公開。本MVは恋をしている相手の好みに合わせたり、好きになってもらう努力をしたものの、恋が叶わなかった女の子が、自分らしい生き方で過去を振り切って前を向こうとするストーリーとなっている。キャストに月野有菜を迎え、明るく切ない世界観を表現されている。

■ツアー情報

『BILLY BOO “CATALYST tour 2026″』

5/23（土）大阪・Live House Pangea

6/6（土）宮城・ROCKATERIA

6/13（土）愛知・ell.SIZE

7/11（土）東京・渋谷WWW

■リリース情報

2026.02.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トラボジマ」

