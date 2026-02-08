·Ú¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡¡Ï·ÊÞ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¦¥§¥Ã¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºÇ¿·ºî¡ÖLEONIS VXII¡×¡õ¡ÖLEONIS SC¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡¢¥ì¥ª¥Ë¥¹¤Î¾å¼Á¡£
¡¡ÀöÎý¤ÈÌöÆ°¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥ì¥ª¥Ë¥¹¡£¤½¤Î1¥Ô¡¼¥¹¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë2¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖLEONIS SC¡×¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿Î©ÂÎÂ¤·Á¤¬¡¢·Ú²÷¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¥À¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¹½Â¤¤Ë¤è¤ë±ü¹Ô¤´¶¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡ÅÔ²ñÅª¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢K¥«¡¼¤«¤é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£Â¸µ¤Ë³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¡ÖLEONIS VX II¡×¤Ï13Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½éÂåVX¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤è¤êÀºåÌ¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤Ø¤È¾º²Ú¡£ºÙ¿È¥¹¥Ý¡¼¥¯¤¬À¸¤à±¢±Æ¤È¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ÎÎØ³Ô¤ò¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯SC¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿É½¾ð¤âGOOD¤Ç¡¢¥ê¥à¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥´¤â½êÍÍß¤ò»É·ã¡£¿·À¤Âå¼Ö¼ï¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿2¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¥ì¥ª¥Ë¥¹¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£
LEONIS VXII
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ò¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀºåÌ¤ÊÀÚºï²Ã¹©¤¬¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÈþ¤·¤¯¾å¼Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë
¡¡¥Ï¥¤¥Ñ¡¼·ÏÅÉÁõ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¥ó¥á¥¿¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î±¢±Æ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥«¥é¡¼¡£Á¡ºÙ¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥¯¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¹âÄãº¹¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¸µ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Î¤À
¡¡Specifications¡§LEONIS VX¶
¡¡15¥¤¥ó¥Á(4.5J)¡ü3Ëü7950¡Á4Ëü150±ß
16¥¤¥ó¥Á(5.0J¡Á6.5J)¡ü4Ëü3450¡Á4Ëü7300±ß
17¥¤¥ó¥Á(6.5J¡Á7.0J)¡ü5Ëü600¡Á5Ëü3350±ß
18¥¤¥ó¥Á(7.0J¡Á8.0J)¡ü5Ëü8300¡Á6Ëü1600±ß
19¥¤¥ó¥Á(6.5J¡Á8.0J)¡ü6Ëü6550¡Á7Ëü400±ß
20¥¤¥ó¥Á(7.5J¡Á8.5J)¡ü8Ëü1400¡Á8Ëü4700±ß
21¥¤¥ó¥Á(7.5J¡Á8.5J)¡ü9Ëü4600¡Á9Ëü7900±ß
¢¢P.C.D.¡¿H¡§100¡¿4 ¡¦100¡¿5 ¡¦114.3¡¿5 ¡¦120¡¿5
¢¨P.C.D. ¤ÎÀßÄê¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¢¢COLOR¡§CLASSICAL GUNMETA¡Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¥ó¥á¥¿¡Ë¡¦BKSC¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯SC¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¡Ë¡¦BKSC¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯SC¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¡Ë¡¦CLASSICAL GUNMETA¡Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¥ó¥á¥¿¡Ë
LEONIS SC
¡¡Å·ÌÌ¥¹¥Ý¡¼¥¯¤òÀÚºï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹½ÃÛ¡£¤è¤êÂç¸ý·Â¤Ë¤è¤êÁ°±ÒÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥µ¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¼çÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤¿BMCMC¡£17¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°ºÎÍÑ¡£¥È¥è¥¿½ãÀµ¥Ê¥Ã¥È¡õ¥Ü¥ë¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê
¡¡Specifications¡§LEONIS SC
¡¡15¥¤¥ó¥Á(4.5J)¡ü3Ëü7950¡Á4Ëü4,550±ß
16¥¤¥ó¥Á(5.0J¡Á6.5J)¡ü4Ëü3450¡Á5Ëü1700±ß
17¥¤¥ó¥Á(6.5J¡Á7.0J)¡ü5Ëü600¡Á5Ëü8850±ß
18¥¤¥ó¥Á(7.0J¡Á8.0J)¡ü5Ëü8300¡Á6Ëü7100±ß
19¥¤¥ó¥Á(6.5J¡Á8.0J)¡ü6Ëü6550¡Á7Ëü5900±ß
20¥¤¥ó¥Á(7.5J¡Á8.5J)¡ü8Ëü1400¡Á9Ëü200±ß
21¥¤¥ó¥Á(7.5J¡Á8.5J)¡ü9Ëü4600¡Á10Ëü3400±ß
¢¢P.C.D.¡¿H¡§100¡¿4¡¦114.3¡¿5¡¦120¡¿5
¢¨P.C.D. ¤ÎÀßÄê¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
¢¢COLOR¡§PBMC¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥ß¥é¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡¦BMCMC¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¥³¡¼¥È¡¿¥ß¥é¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡¦PBMC¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥ß¥é¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡¦BMCMC¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë¥³¡¼¥È¡¿¥ß¥é¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë