元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。夫婦のなれ初めを明かした。

柿谷氏は夫婦について「24歳で付き合って、そこから2年半」と交際を振り返り、丸高も「26歳ぐらいの時に結婚して」と語った。

出会いは「共通の友達がいて」と言い、柿谷氏も「で大阪よく行くよっていう話があって。じゃあ食事でも行こうかっていうのが」と振り返った。

MCの元TOKIO・松岡昌宏は「なんかいいっすね。凄くストレートな出会い」と感心。「博多華丸・大吉」博多大吉が「だから一目ぼれじゃないけど」と確認すると、柿谷は「そうです、そうです」と言い切った。

さらに「今でも言いますよ。“奥さまのどういうところが好きですか？”“とにかく顔”と」と平然と話し、松岡は拍手。丸高は「凄いうれしい。うれしいんですけど、“もうちょっと中身もちょうだい！”と思う」と笑ってみせた。

夫妻のアツアツぶりに松岡は「本当に金だけ置いていくから。2人で飲んで！」とツッコミを入れた。