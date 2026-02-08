米海軍の艦船「サマセット」の艦上で水兵たちに演説するフェラン氏＝2025年8月26日、カリフォルニア州/Meg McLaughlin/The San Diego Union-Tribune/Getty Images/File

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関するここ数カ月で公開された文書の中に、フェラン米海軍長官の名前が記された搭乗者名簿があることが分かった。フェラン氏は2006年、エプスタイン氏の自家用機でロンドンからニューヨークへ移動していた。

名簿にはフェラン氏のほか12人の搭乗者が記載されており、エプスタイン氏本人に加え、エプスタイン氏と近い間柄だったフランスのモデル事務所経営者、ジャン・リュック・ブリュネル氏とみられる人物も名を連ねている。ブリュネル氏は未成年への性的暴行やレイプの罪に問われていた22年、拘置施設で死亡しているのが見つかった。名簿に記載されたブリュネル氏の名前はスペルが一部誤っているとみられる。

名簿では6人の名前が黒塗りになっている。エプスタイン氏の自家用機は06年3月3日午後、ロンドンを出発してニューヨークへ向かった。

フェラン氏は海軍の報道官を通じ、コメントを控える方針を明らかにした。

フェラン氏と親しい友人は、フェラン氏が同機に搭乗していたことを認める一方、エプスタイン氏と関わったのはこの一度きりで、米証券大手ベアー・スターンズの最高経営責任者（CEO）だったジミー・ケイン氏に招かれて搭乗したと強調した。ケイン氏は21年に死去した。

フェラン氏は当時、金融業界で働いていた。友人はCNNの取材に対し、エプスタイン氏の自家用機に乗るとは現地に到着するまで知らなかったと証言した。

友人によると、エプスタイン氏はフライト中、他の金融関係者に税制に関する構想を持ちかけたが、フェラン氏は「全く関心を示さなかった」という。フェラン氏がその後エプスタイン氏と話をしたり、接触したりすることは二度となかった。

名簿には他にも3人の搭乗者が記されており、全員、金融業界とつながりがあるとみられる。名簿の情報によると、搭乗機はボーイング727型機で、エプスタイン氏が所有していたことで知られる機体の一つだった。

搭乗した当時、フェラン氏がエプスタイン氏や関係者の不正行為を知っていたことを示す証拠はない。エプスタイン氏がフロリダ州で初めて売春あっせんの重罪に問われたのは、その数カ月後の06年7月だった。

フェラン氏は軍務経験のないビジネスマンで、22年に設立した民間投資会社ラガー・マネジメントの創業者兼会長を務めた後、25年3月に海軍長官への指名が承認された。

この搭乗者名簿は、米下院監視委員会が昨年公開した大量の文書に含まれていたもの。司法省のウェブサイトによると、文書全体に施された黒塗りは、主に被害者の名前や他の個人情報を保護する目的だという。司法省は先週、エプスタイン氏に関する資料約300万点を新たに公開した。

フェラン氏と妻は著名な美術品コレクターで、トランプ米大統領の選挙資金として数百万ドルを調達した。24年8月には、トランプ氏のために高額の資金集め夕食会を開催したこともある。

トランプ氏は24年11月、フェラン氏を海軍長官に指名する方針を発表。「あらゆる分野で卓越している」と理由を説明した。

トランプ氏は当時、「フェラン氏は海軍の要員にとって大きな力になる。私の『米国第一』構想を推進する揺るぎない指導者になるだろう」「米海軍での仕事を何よりも優先するはずだ」と述べていた。