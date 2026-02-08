富士山に連なるレトロな商店街が今、外国人から人気です。昼間はカメラを構える人たちでにぎわい、商店街の一角にある宿には、年間5000人以上の外国人観光客が泊まります。宿泊客について行くと、昼間の顔とは違った夜の商店街の魅力が見えてきました。

■観光客「日本ならではの景色」

たくさんの外国人観光客がカメラを構える観光スポット。ここは、富士登山の玄関口である山梨・富士吉田市にある「ほんちょう2丁目商店街」です。雄大な富士山とレトロな街並みが外国人観光客に大人気です。

スペインから来た観光客は「日本を象徴する場所だわ」と言い、スロベニアから来た観光客「とても美しいわ！ 本当にステキね！ 日本ならではの景色だと思うわ」と満足げです。

■スペインの家族がこの宿を選んだ理由

そんな商店街に佇む一軒の宿「サルヤホステル」。ここには、年間5000人以上もの外国人観光客が宿泊しています。

アメリカ人からの観光客は「ネットで見つけてすごくひかれたの。素晴らしい立地、美しい宿ね」と言います。

スペインから来た家族がこの宿を選んだワケは、近くにお目当てのスポットがあったからです。「ここに行ってきたのよ」「素晴らしい景色でしょ」とスマホの中の写真を見せてくれました。精進湖と河口湖など、富士山の周りの湖を巡ってきたようです。

行きたいところは他にもまだまだあり、母親がまとめているんだとか。リストに書かれていたのは、富士急ハイランドや風光明媚な忍野八海、富士山を信仰する人たちの宿泊所だった御師旧外川家住宅、世界文化遺産の河口浅間神社などたくさんあります。

明日、サイクリングしながら回っていくそうです。

■8割超が海外客…古い日本家屋が魅力

このホステルには富士山が山開きをする夏はもちろん、どのシーズンも海外からの予約が続々と入っています。

小久保千夏さん

「（外国人の宿泊客は）すごく増えていると思います。8〜9割が海外からのお客様です。古い日本の家屋を魅力に感じてご予約いただいてる方が多い」

見上げてみると、歴史を感じる年季の入った梁があります。もともと美容院だった建物を10年前、古民家風にリノベーション。いずれも畳の部屋にベッドを置き、外国の方でも過ごしやすいようにしています。

さらに、おととしは新館「KIKU」もオープンし、全館で9部屋に増やしました。それでも既に、ゴールデンウイークまでは予約でほぼ満室だといいます。

■新婚旅行中…アツアツの夫婦

ある日スーツケースを引いてやってきたのは、ポーランドから来た夫婦。日本旅行は3週間だといいます。

弁護士で夫のマチクさん

「実は新婚旅行なんだ。お互い仕事が忙しくて時間がとれなかったんだ」

医師で妻のアーニャさん

「あと少しで結婚一周年よ。遅めの新婚旅行なの」



2人はさっそく、2階にある客室へ。アーニャさんは「とてもいいわ！」、マチクさんも「すごくいいよ！」。広さ8畳の和室。裸電球や障子戸がレトロな味わいを出しています。

アーニャさん

「雰囲気のあるお部屋ね」

マチクさん

「そうだね。この畳が日本らしさを感じさせてくれるよ。とてもいいね！」

■念願の景色「富士山と五重塔」

2人には、新婚旅行中にどうしても行きたい場所があるそうです。宿から歩いて15分、さらに398段もの階段を上った先にあるといいます。階段を歩くマチクさんは「全然疲れてないよ！ 僕らは日本に来てから1日に2万5000歩は歩いてるからね」と言います。

階段を上り切ると、新倉山浅間公園の美しい塔が見えてきました。ここには外国人観光客がわんさかいます。皆さんの目的は、富士山と五重塔を望む景色です。晴れた日には絶景が拝めます。

2人がこの景色をどうしても見たかった理由は、スマホの中にありました。誕生日のプレゼントとして、マチクさんが父親からもらったパズルです。

マチクさん

「僕が作ったパズルと同じ景色だよ。色鮮やかな塔とこの美しい景色を、いつか生で見たかったんだ。今日は雲に隠れて見えないけど、そこに富士山があるんだなってが分かる。何より僕ら2人の素晴らしい思い出になったよ」

新婚旅行で念願を叶えた2人。大満足のようです。

■次から次へと御朱印を求める外国人

同じく、新倉山浅間公園を訪れたイギリスからのカップル。日本に来て集めているのが、御朱印です。「こんな複雑なものを書ける人ってすごいと思う」。スカイツリーの近くにある高木神社や増上寺に明治神宮…。いろんなところに行ってきたようです。

ここに来た目的も、浅間神社の御朱印です。そこで神社に行ってみると、外国人が次から次へと御朱印をもらっていました。

メキシコからの観光客

「できるだけ多くの御朱印を集めたいんです」「まるでポケモン（を集めている）みたいだわ」

イタリアからの観光客

「新婚旅行で来たので、このハートマークが気にいったんだ」

縁結びのご利益があるというハートマークがあしらわれた御朱印もあります。渡邊平一郎宮司は「外国人だけだと（1日）150〜200人くらい来ている」

■初めての「冷たいそば」にトライ！

再びサルヤホステルへ。これからお昼を食べに行くという2人の女性がいました。オーストラリアから来たジェイディーさんとエブリンさん。スマホの地図で検索し、「ここ知ってる？ すぐ近くなんだって！」とジェイディーさん。食べたいものが決まったようです。

商店街を歩くこと3分。おそば屋さんでした。

ジェイディーさん

「私は冷たいそばが食べたいわ。実は冷たいそばを食べたことがないのよ。だからトライしてみたいの」

2人とも、冷たいそばを食べるのは初めて。注文したのは天ざると、温かい汁につけて食べる豚きのこそば。メニューには食べ方も書いてあります。豚きのこ汁につけて食べると、ジェイディーさんは「とてもおいしいわ！」と言います。

■困惑…つゆなしでも「おいしい！」

一方、エブリンさんには災難が。「つゆにつけて…あれ？ 器はどこにあるの？ どうやって食べるのか分からないわ！」

そばつゆは目の前にありますが、ネギの器が乗っていて気づきません。周りをチラチラ見ますが、「みんな食べ終わってて分からない」と苦笑いします。エブリンさんは、そばつゆなしで食べてしまいました。「とてもおいしい！」

番組スタッフが「そばつゆは目の前にありますよ」と教えると、2人は大笑い。「なんてことかしら！」とエブリンさん。そばつゆにつけて、再びトライ！

──つゆをつけるのとつけないの、どっちがおいしい？

エブリンさん

「もちろん、つゆにつけたほうがおいしいわ！」

残ったそばつゆにそば湯を注ぎ、最後までしっかりと飲み干しました。こういう経験も、いい思い出にしてほしいですね。

■空き家のリノベーションで飲食店増

夜のサルヤホステル。裏口には、ポーランドから来たアツアツの新婚カップルの姿が。2人は夜の商店街へ向かいました。

富士吉田の商店街は、夜になると昼間とは別の顔を見せます。レトロな飲み屋街に、多くの外国人観光客の姿がありました。

かつて富士吉田市は、富士山の湧き水を使った織物の名産地として栄え、夜の飲食店も「首都圏屈指」と言われるほど大変なにぎわいを見せていました。

以前のにぎわいを取り戻そうと、2015年から地元の若者たちが空き家をリノベーション。再び飲食店が増え始めています。

■ロシアからの女性がハマったメニュー

居酒屋「明日への語らい処 囲炉裏」をのぞいてみると、ロシアから来た女性が梅酒ソーダを飲んでいました。食べていたのはカツオのたたき。うなぎの蒲焼も堪能していました。「フクースナ（おいしい）」

中でも、彼女がハマったというのが半熟の煮卵でした。「Very So Delicious！ タマゴイチバン！」と舌鼓を打っていました。お会計は、女性2人で12930円。たくさん食べたようです。

■カウンターから見える焼き台に注目

「炭火やきとり 恵」では、メキシコから夫婦が焼き台に興味津々。「調理しているところを見られるのは食欲が湧いてとてもいいわ」と妻のセリーンさん。じっくり観察しながらメニューにお目当てのものを見つけ、注文していました。

店長の瀧口梓さん

「ここ1〜2年くらいで急激に外国人客が増えている感じはします。外国人の方はカウンターで焼き鳥を焼いている雰囲気を見たい方が多い」

■豆板醤をつけても「物足りない」

夫婦が注文したのはハツでした。どうやって食べるのかと、周囲の様子を見ながら、やや恐る恐る口に運びます。セリーンさんが「どう？」と聞くと、夫のヤコボさんはグッドサインを出します。それを見たセリーンさんも食べると、同じくグッドサインを作りました。

夫のヤコボさんが豆板醤（とうばんじゃん）を皿に盛り付けました。「メキシコ人はどんな時でも食べ物にソースをかけて食べるんだよ」とのこと。セリーンさんは「この辛さではメキシコ人には物足りないわ」と、味の評価も辛口でした。

■翻訳アプリで「ポークタイラ焼き」？

ポーランドのアツアツ新婚カップルが入ったお店は、鉄板料理がメインの居酒屋「鉄板酒場 しろくまさん」です。さっそく2人はビールとワインで乾杯。夫のマチクさんがスマホを取り出します。

「メニューが日本語で、なんて書いてあるか分からないから、写真を撮ってアプリで英語に翻訳しているんだ」

翻訳アプリを駆使して選んだのは「ポークタイラ焼き」。これは一体なんでしょうか？

鉄板で卵をうすく焼き、その上に青ネギ・チーズ・豚肉を乗せて包みます。仕上げに、ソースとマヨネーズをかけると完成。大阪名物「豚平焼き」です。「ポークタイラ焼き」は「豚平焼き」のことだったのですね。

初めての豚平焼きに、マチクさんは「10点満点だよ！」。妻のアーニャさんは「これが『うまみ』というものなのね！」と言います。今や「うまみ」は、ポーランドでも知られているのですね。

■「私にゾッコン」…ほろ酔い気分

そしてアーニャさんがこの店で挑戦したかったのが、山梨の地酒。初めての日本酒です。「すごく繊細な味だわ」。グイッと飲み、あっという間に飲み干しました。「彼ったら、私にゾッコンなの！ お祝いしましょう！」。2人とも、すっかりほろ酔い気分です。

富士の裾野の商店街にやってくる外国人観光客。絶景を楽しむだけでなく、にぎやかなネオン街で日本の夜を満喫するのでありました。

（2月3日『news every.』より）