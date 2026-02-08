お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が5日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。恋愛リアリティーショーに対しての見解を示した。

今放送のゲスト、ザ・マミィの林田洋平が恋愛リアリティーショーに「ドはまり」しているといい「ほぼ全部見ている」と切り出した。すると、小木は「あんなくだらないものないから」、矢作も「世の中で一番くだらない」と笑いながら反論した。

それでも林田はめげずに持論を展開。各サブスクで「恋リア」戦国時代に突入したと力説し、参加する男女の設定が細分化されていると語った。矢作は「縛りが決まってるんだろ？ メガネしばりあるの？」と投げかけると、林田は「メガネしばりで恋リアやればいいじゃないですか。スポンサーもつきますよ」と肯定。矢作は続けて「あとは乱視しばりな」とおどけた。

さらに林田が「恋リアを見ている人を腐す時代は終わった」と主張。それでも小木は「恋リア見ている人って、自分が充実してない人ね」と穏やかに反論していた。

2人は反論しつつも、矢作は「バチェラー」シリーズの一部、小木は35歳以上の男女が対象の「あいの里」のシーズン1を見たことはあると今放送内で明かしている。

今放送のゲストは林田の他、ロッチのコカドケンタロウ、超ときめきハート宣伝部の吉川ひより。