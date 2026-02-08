王林、抜群プロポーション際立つ姿が「可愛すぎる」「どんどん綺麗になってる」と絶賛の声
タレントの王林が8日までにInstagramを更新。スタイル抜群の近影を公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
昨年1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
そんな彼女が「ここ何年か肌育に力いれてるの...」と披露したのは自身の顔をアップで捉えた写真と動画。投稿には抜群プロポーションが際立つタイトなトップスを着た彼女が笑顔でカメラを見つめる様子や、ウインクする姿が収められている。ファンからは「可愛すぎる」「どんどん綺麗になってる」「大人の色気が半端ない」などの反響が集まった。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
