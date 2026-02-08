開会式のベルギー衣装が話題

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サン・シーロ）などで行われ、入場したベルギー代表のダウンが話題となっている。SNSで「もうそれにしか見えない」との声が上がった。

日本人に馴染みのあるカラーリングだった。

ベルギー代表は、開会式でイエロー地に、レッドとブラックのラインが入ったダウンジャケットで入場した。もちろん国旗の黒、黄、赤のカラーなのだが、この配色はキレンジャーにそっくり。「秘密戦隊ゴレンジャー」に登場する怪力自慢でカレー好きの戦士に似ているとファンが発見し、SNSではコメントが相次いだ。

「もうそれにしか見えない」

「これはみんな思ってた」

「パクリ疑惑かと…w」

「カレーが好きそう」

「こりゃ凄いw選手村にカレーを置かないと」

「世界は悪の組織と対決する方向に向かっているのかも知れない」

「オッサンでないとデジャヴを感じない所が…」

キレンジャーは70年代後半を彩ったヒーロー。戦隊オールドファンを中心に、まさかの“既視感”を感じた人が多かったようだ。



（THE ANSWER編集部）