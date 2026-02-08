ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する92カ国約2800人の選手のうち年収が最も多い選手は中国のフリースタイルスキーのスター、谷愛凌であると調査された。

米経済誌フォーブスは6日、「谷愛凌はこの1年で2300万ドル（約36億1318万円）を稼ぎ、今大会出場選手のうち最も高い年収を記録した」と報道した。

米国人の父と中国人の母の間に生まれた谷愛凌は2022年の北京冬季五輪のフリースタイルスキーで金メダル2個を獲得した。今大会ではビッグエアとハーフパイプ、スロープスタイルの3冠に挑戦する。

◇収入の大部分は広告とSNS…賞金は10万ドルだけ

フォーブスによると、谷愛凌の年収2300万ドルのうち大会出場を通じて稼いだ賞金は約10万ドルにすぎない。谷愛凌はインスタグラムのフォロワー数が210万人を超えるなど高い影響力を持っている。

米ヤフースポーツは「谷愛凌は1月初めに『私の日常』という動画を交流サイト（SNS）に上げ、わずか10日で100万再生を記録した」と伝えた。

◇マシューズ、ボン、クロイ・キムらトップ5入り

年収2位は北米アイスホッケーリーグ（NHL）で活躍する米国のオーストン・マシューズで、2000万ドルを記録した。彼はフォーブスが集計したNHL選手収入順位で2000万ドルを超えた唯一の選手だ。

3位は「スキーのレジェンド」米国のリンゼイ・ボンだ。2019年に引退したが2024〜2025シーズンで現役に復帰したボンの年収は800万ドルと推定される。1984年生まれの彼女は今大会で冬季五輪アルペンスキーの過去最高齢メダル獲得に挑戦する。

4位は米国の韓国系選手クロエ・キムで、年収は400万ドルと集計された。彼女は今大会でスノーボード種目史上初の五輪3大会連続金メダルを狙っている。クロエ・キムは韓国スキー史上初の五輪金メダリストを目標とするチェ・ガオンと競合する可能性が大きい。

5位はフィギュアスケート男子シングル金メダル候補に選ばれる米国のイリア・マリニンで年収は70万ドルと調査された。