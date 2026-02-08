½çÄ´¤À¤Ã¤¿ÂçÊª¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¼°ìÀÆ¤Ë¿Ì¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ÎÉÙ¹ë¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÎ¡Ê1¡Ë
ÀÈÈºá¼Ô¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ÎÁÜºº´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ò¤á¤°¤ëÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤ËÊÆ¾å²¼±¡¤¬²Ä·è¤·¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñÆ©ÌÀÀË¡¡×¤Ë¤è¤êÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬Ê¸½ñ¸ø³«¤ò»Ï¤á¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿·Á¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤éÊÆÀ¯³¦¤ÎÂçÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤éºâ³¦ÍÎÏ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ê¸½ñ¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÈÈºá»ö¼Â¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬µÄÏÀ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤Î³Ë¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áµ¿ÏÇ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÁýÉý¤µ¤ì¤ëÍÍÁê¤À¡£
¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Ï
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï»äÎ©³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤¬1976Ç¯¤ËÅê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥Ù¥¢¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥º¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¶âÍ»³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥Ù¥¢¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥º¤Ç½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÁö¤Ã¤¿Èà¤Ï1981Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÄ¶¹â³Û»ñ»º²È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Åê»ñ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÇüÂç¤ÊÉÙ¤òÃßÀÑ¤·¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÅ¡Âð¡¢ÀìÍÑµ¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÆÎÎ¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅçÆâ¤ÎËÜ¿Í½êÍ¤ÎÅç¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÂçÉÙ¹ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À®¸ù¤·¤¿¶âÍ»²È¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ëÈà¤Î¼ÂÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2005Ç¯¤À¡£14ºÐ¤Î¾¯½÷¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Èà¤ò¥»¥¯¥Ï¥éÍÆµ¿¤ÇÄÌÊó¤·¤Æ¤À¡£Èï³²¼Ô¤Ï30¿Í°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á½êÍ¤ÎÅ¡Âð¤ÇÀË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï2006Ç¯¤ËÌ¤À®Ç¯¼ÔÇäÇã½ÕÍ¶Æ³¤ÈÇã½Õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·2008Ç¯6·î¤ËÈà¤Ï»ÊË¡¼è°ú¤òÄÌ¤¸½ÅÈÈºá¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤ò²óÈò¤·¤¿¡£Èæ³ÓÅª·Ú¤¤ÍÆµ¿¤À¤±Ç§¤á¤é¤ìÄ¨Ìò18·î¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£ÉþÌò´ü´ÖÃæ¤âÆüÃæ¤Ï³°Éô³èÆ°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÆÃ·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£½Ð½ê¤âÁ°ÅÝ¤·¤µ¤ì¡¢2009Ç¯7·î¤Ë½Ð½ê¤·¤¿¡£
¢»à¤È±¢ËÅÀâ
¡ÖÀÈÈºá¡×¤ÎµÏ¿¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î²ÚÎï¤ÊÀ¸³è¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î³Ë¿´»ñ»º¤Ï¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´Ø·¸¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£Èà¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤éÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿»ñ»º¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ê¤É¼ê¤ò±ø¤¹»Å»ö¤â°ú¤¼õ¤±¤Æ¿®Íê¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Íý»ö²ñÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÎÏ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤ë¥ë¡¼¥È¤òÀä¤¨¤ºÃµ¤·¤¿¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÉÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸¢ÎÏ¼Ô¤¬Ë¾¤à¡Ö´Ä¶¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà¤é¤Î¸å¤í°Å¤¤»äÀ¸³è¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼åÅÀ¤È¤Ê¤ê¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÅÓÅ²¤â¤Ê¤¤¡Ö¸¢ÎÏ¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¿ÍÌ®¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É±Æ¶ÁÎÏ¤Ï´ö²¿³ØÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤ËÈà¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤Î´Ö¤Ç´Ø·¸¤ò¼è¤ê»ý¤Ä°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï2019Ç¯7·î¤ËÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯·Ù»¡¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£2018Ç¯¤ËÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÇÏ«Æ¯ÉôÄ¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥³¥¹¥¿»á¤¬²áµî¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î»ÊË¡¼è°ú¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Ï¢Ë®¸¡»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤¬ºÆ¤Ó¿åÌÌ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
Èà¤Î¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖMe Too¡×±¿Æ°¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾Ú¸À¤Ë½Ð¤ÆÀ¤ÏÀ¤Î°µÎÏ¤ÎÃæ¤ÇFBI¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¡¢Èà¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÈÈºá¤Î¼ÂÂÎ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í½êÍ¤ÎÅç¤Ç¤ÎÀºñ¼è¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÌ¤À®Ç¯¼ÔÀºñ¼è¤ÈÇäÇã½ÕÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÂáÊá¤«¤é1¥«·î¤â¤¿¤¿¤º¤Ë¹´¶ØÃæ¤Ë»àË´¤·¤¿¡£Åö¶É¤ÏÈà¤¬¼«»¦¤·¤¿¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¤¬¡¢³Ë¿´Èïµ¿¼Ô¤¬ºÛÈ½¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë»àË´¤·¤Æ»ö·ï¤¬½ª·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ç·ã¤·¤¤µ¿ÏÇ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬ÍÎÏ¼Ô¤ÈÉý¹¤¤¸òÎ®´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á³Æ¼ï±¢ËÅÀâ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤Ê¤¼¡©
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤»à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç´ØÏ¢±¢ËÅÀâ¤ò³èÍÑ¤·»Ù»ýÁØ·ë½¸¤Ë½Ð¤¿¡£Èà¤Î»à¤ÎÇØ¸å¤ËÌ±¼çÅÞ¤Î´ûÆÀ¸¢ÀªÎÏ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¤³¤ì¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎ¤ËÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¸òÎ®¤·¤¿¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¸ø¸À¤·¤¿¡£